Myron Boadu heeft woensdag in de Ligue 1 met AS Monaco de derby van de Côte d'Azur tegen OGC Nice gewonnen. De Nederlandse invaller was met zijn ploeg met 1-0 te sterk voor de rivaal, waar Justin Kluivert en Pablo Rosario ook invielen. Paris Saint-Germain kan zich later op de dag tot kampioen van Frankrijk kronen.

Het enige doelpunt in de derby in Monaco viel in de blessuretijd van de eerste helft. Aleksandr Golovin profiteerde van een blunder van OGC Nice-doelman Walter Benítez, die een voorzet vanaf de rechterkant zo in de voeten van Golovin tikte. In de slotfase raakte Monaco nog de paal.

Bij AS Monaco-OGC Nice begonnen alle Nederlanders op de bank: Boadu (AS Monaco), Kluivert, Rosario en Calvin Stengs (allen OGC Nice). Kluivert en Rosario vielen na ruim een uur spelen in, maar konden hun stempel niet drukken bij OGC Nice. Boadu kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen bij Monaco, dat de vierde plaats nu overneemt van Nice.

Javairô Dilrosun was met een assist wel belangrijk voor Girondins de Bordeaux in de degradatiekraker tegen AS Saint-Étienne, maar hij kon de Franse laagvlieger niet aan een zege helpen: 2-2. Dilrosun bereidde uit een hoekschop de 2-0 van Jean Onana voor. Tot overmaat van ramp wonnen concurrenten Clermont Foot (van Troyes) en FC Lorient (van FC Metz) in de blessuretijd, waardoor Bordeaux nog dieper in de degradatiezorgen zit.

Lille OSC raakte verder achterop in de strijd om Europees voetbal door te verliezen van het Stade de Reims van basisspeler Azor Matusiwa. In de blessuretijd viel de winnende 2-1 voor Stade de Reims, waar Mitchell van Bergen de hele wedstrijd op de bank bleef. Bij Lille OSC ontbrak Sven Botman vanwege een blessure.

De regerend landskampioen kan aan het einde van de dag zomaar onttroond worden door Paris Saint-Germain. Bij een overwinning op Angers en een nederlaag van nummer twee Olympique Marseille tegen FC Nantes pakken de Parijzenaars voor de tiende keer in de geschiedenis de Franse landstitel. Angers-PSG en Olympique Marseille-FC Nantes beginnen woensdag om 21.00 uur.

