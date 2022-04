Real Madrid heeft woensdag ondanks twee gemiste strafschoppen van Karim Benzema een stap dichter naar de Spaanse landstitel gezet. De ploeg uit Madrid zegevierde met 1-3 bij Osasuna. Bij stadgenoot Atlético Madrid, dat punten liet liggen in de strijd om een Champions League-ticket, debuteerde de zoon van trainer Diego Simeone.

La Liga-topscorer Benzema miste kort na rust binnen een tijdsbestek van acht minuten twee penalty's. De spits van Real Madrid schoot de bal twee keer laag richting de hoek, maar in beide situaties bracht Osasuna-doelman Sergio Herrera redding.

De missers van Benzema werden Real Madrid niet fataal in Pamplona, waar David Alaba in de twaalfde minuut na voorbereidend werk van Benzema de openingstreffer maakte. Nauwelijks een minuut later tekende Ante Budimir namens Osasuna voor de 1-1.

De man van de gelijkmaker leek de thuisploeg na een half uur zelfs op voorsprong te zetten, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Real Madrid ontsnapte en kwam via Marco Asensio, die in de rebound toesloeg na een schot van Dani Ceballos, nog voor rust op voorsprong.

In de slotfase gooide Lucas Vázquez de wedstrijd in het slot, waardoor Real Madrid weer een stap dichter bij het onttronen van Atlético Madrid als landskampioen is. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti gaat met nog vijf duels onbedreigd aan kop. Alleen FC Barcelona kan Real in theorie nog van de landstitel af houden.

Atlético Madrid beet zich stuk op laagvlieger Granada. Foto: Reuters

Simeone laat zoon invallen in doelpuntloze remise

Atlético creëerde in het eigen Wanda Metropolitano maar moeizaam kansen tegen het sterk verdedigende Granada, dat zich in de degradatiezone van La Liga bevindt. In de twintigste minuut moest Granada-keeper Luís Maximiano voor het eerst in actie komen na een doelpoging van Rodrigo De Paul.

Het bleek de enige redding van de wedstrijd van de Granada-doelman, want ook met invallers Luis Suárez en Matheus Cunha liep het niet bij Atlético. De ploeg van coach Simeone loste over negentig minuten slechts één schot op doel, één minder dan het counterende Granada.

Voor Simeone was het ondanks het tegenvallende resultaat een wedstrijd om niet te vergeten. Hij liet zijn zoon Giuliano Simeone is de slotfase debuteren bij Atlético Madrid. De andere twee zoons van Simeone zijn bij Hellas Verona en CD Ibiza eveneens actief in het betaald voetbal.

Door het puntje komt Atlético op een totaal van 61 punten en neemt het voor minimaal een dag de tweede plek over van FC Barcelona. De Catalaanse club heeft twee wedstrijden minder gespeeld en kan donderdag na het duel met Real Sociedad de tweede plek in La Liga weer overnemen.

Ook Sevilla kan donderdag profiteren van het puntenverlies van de regerend landskampioen. De ploeg van trainer Julen Lopetegui heeft net als Barcelona zestig punten en neemt het op tegen Levante. De top vier verzekert zich in Spanje van Champions League-voetbal.

