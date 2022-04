Atlético Madrid heeft woensdag in La Liga dure punten laten liggen in de strijd om een ticket voor de Champions League. De Madrilenen bleven tegen laagvlieger Granada steken op een doelpuntloos gelijkspel.

Atlético creëerde in het eigen Wanda Metropolitano maar moeizaam kansen tegen het sterk verdedigende Granada, dat zich in de degradatiezone van La Liga bevindt. In de twintigste minuut moest Granada-keeper Luís Maximiano voor het eerst in actie komen na een doelpoging van Rodrigo De Paul.

Het bleek de enige redding van de wedstrijd van de Granada-doelman, want ook met invallers Luis Suárez en Matheus Cunha liep het niet bij Atlético. De ploeg van coach Diego Simeone loste over negentig minuten slechts één schot op doel, één minder dan het counterende Granada.

Door het puntje komt Atlético op een totaal van 61 punten en neemt het voor minimaal een dag de tweede plek over van FC Barcelona. De Catalaanse club heeft twee wedstrijden minder gespeeld en kan donderdag na het duel met Real Sociedad de tweede plek in La Liga weer overnemen.

Ook Sevilla kan donderdag profiteren van het puntenverlies van de regerend landskampioen. De ploeg van trainer Julen Lopetegui heeft net als Barcelona zestig punten en neemt het op tegen Levante. De top vier verzekert zich in Spanje van Champions League-voetbal.

Een van de vier tickets gaat in ieder geval naar koploper Real Madrid, dat woensdagavond (aftrap 21.30 uur) tegen Osasuna speelt. De Madrilenen gaan met 75 punten onbedreigd aan kop in La Liga.

