Michal Sadílek verruilt PSV komende zomer definitief voor FC Twente, waarvoor hij momenteel al op huurbasis speelt. De Tsjech tekent een contract tot medio 2024 met een optie op nog een seizoen bij de huidige nummer vier van de Eredivisie.

De 22-jarige Sadílek is dit seizoen een vaste waarde bij Twente, terwijl hij dat in zijn periode in Eindhoven nooit werd. In de Eredivisie miste de middenvelder dit seizoen slechts drie wedstrijden, allemaal vanwege een schorsing.

"Het voetbal dat Twente speelt past mij goed en ik ben blij dat ik nu definitief de stap ga maken", reageert Sadílek woensdag op de clubsite. "Voor mij is het ook belangrijk dat ik hier veel speel, zodat ik in beeld blijf bij het Tsjechische elftal."

Twente betaalt voor de tienvoudig Tsjechisch international naar verluidt een transfersom van zo'n 1,5 miljoen euro aan PSV. De Eindhovense club voorkwam in maart dat Sadílek gratis kon vertrekken door een eenzijdige optie in zijn aflopende contract te lichten. Daardoor werd zijn verbintenis verlengd tot medio 2023.

Sadílek maakte in 2015 op zestienjarige leeftijd de overstap naar PSV. Na enkele jaren in de jeugdteams van de club maakte hij in september 2018 in de bekerwedstrijd tegen de amateurs van Excelsior Maassluis zijn debuut bij de Eindhovenaren. Uiteindelijk kwam hij tot veertig duels bij PSV. Vooral onder Mark van Bommel maakte hij veel minuten.

Sadílek is de tweede versterking van FC Twente voor komend seizoen. Eerder trokken de tukkers Sem Steijn aan. De aanvallende middenvelder komt transfervrij over van ADO Den Haag.

