Desiree van Lunteren stopt na dit seizoen met voetballen. De 29-jarige PSV-speelster was jarenlang een vaste waarde bij de Oranjevrouwen, totdat ze in 2019 na 84 duels verrassend een punt achter haar interlandcarrière zette.

"Het was een moeilijke beslissing, maar het is genoeg zo", zegt Van Lunteren woensdag op Twitter. "Ik wil meer tijd met mijn gezin gaan doorbrengen en mij gaan richten op een maatschappelijke carrière."

"Dertien jaar heb ik op het allerhoogste niveau mogen spelen. Ik heb bij verschillende mooie clubs gespeeld, mooie prijzen behaald en heel veel hoogtepunten beleefd. Het is tijd om afscheid te nemen en nieuwe leuke dingen te gaan doen."

Van Lunteren begon haar loopbaan dertien jaar geleden bij AZ. Via Telstar kwam ze terecht bij Ajax, waar ze in zes jaar 166 wedstrijden speelde en twee keer de landstitel won. Na een seizoen in Duitsland bij SC Freiburg keerde ze in 2019 terug bij Ajax. Afgelopen zomer maakte de veelzijdige speelster de overstap naar PSV.

Van Lunteren, die in december 2020 beviel van haar eerste kind, debuteerde in 2012 voor het Nederlands elftal. Ze was als rechtsback basisspeler van de Oranjevrouwen op het gewonnen EK van 2017 in eigen land en het zilveren WK van 2019 in Frankrijk.

Een paar maanden na dat wereldkampioenschap kondigde ze op 26-jarige leeftijd aan te stoppen bij Oranje vanwege een gebrek aan motivatie. "Ik zou mezelf, en zeker het team, tekortdoen als ik er niet meer voor 100 procent voor ga", zei Van Lunteren toen.