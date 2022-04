Nu de KNVB-bekerfinale achter de rug is en de laatste Eredivisie-speelrondes op het programma staan, wordt langzaam meer duidelijk over de verdeling van de Europese startbewijzen. Een overzicht, inclusief het bizarre scenario waarbij er niets op het spel staat in de play-offs om Europees voetbal.

Verdeling Europese tickets bij huidige stand 1. Ajax (hoofdtoernooi Champions League)

2. PSV (derde voorronde Champions League)

3. Feyenoord (play-offs Europa League)

4. FC Twente (derde voorronde Conference League)

5. AZ (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

6. Vitesse (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

7. FC Utrecht (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

8. FC Groningen (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

Volgens de standaardverdeling van de Europese tickets gaat de kampioen de Champions League in, speelt de nummer twee in de derde Champions League-voorronde, komt de nummer drie uit in de derde voorronde van de Conference League en strijden de nummers vier tot en met zeven in play-offs om één ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Door de bekerwinst van PSV gaat die verdeling al een beetje op de schop. De Eindhovenaren zijn met het binnenhalen van de 'dennenappel' namelijk zeker van een plek in de play-offs van de Europa League.

Het heeft er alle schijn van dat PSV dit seizoen bij de eerste twee eindigt in de Eredivisie. Dat houdt in dat de club in de (voorrondes van de) Champions League mag uitkomen en dat het ticket voor de play-offs van de Europa League doorschuift naar de nummer drie.

Die verschuiving heeft ook invloed op de clubs achter de top drie. In dat geval is de nummer vier van de Eredivisie namelijk zeker van de derde voorronde van de Conference League en strijden de nummers vijf tot en met acht in de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Voor Feyenoord gloort nog altijd winst van de Conference League. Voor Feyenoord gloort nog altijd winst van de Conference League. Foto: Pro Shots

De halvefinaleplaats van Feyenoord in de Conference League zorgt voor extra onduidelijkheid. Als de Rotterdammers de halve eindstrijd tegen Olympique Marseille overleven en het toernooi winnen, plaatsen ze zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League. Afhankelijk van de eindklassering van Feyenoord in de Eredivisie heeft dit gevolgen voor de Europese startbewijzen van andere Nederlandse clubs.

Houdt Feyenoord de derde plaats in handen (een plek bij de eerste twee lijkt onwaarschijnlijk), dan vervalt het Nederlandse startbewijs voor de Europa League-play-offs. Het is dus niet zo dat alles opschuift en Nederland bij een eindzege van Feyenoord in de Conference League een extra Europees ticket krijgt.

Wordt Feyenoord vierde in de Eredivisie, dan behoudt de nummer drie het ticket voor de Europa League-play-offs en strijden de nummers vijf tot en met acht om een plek in de tweede voorronde van de Conference League. In dat geval vervalt het ticket voor de derde voorronde van de Conference League.

In het onwaarschijnlijke geval dat Feyenoord buiten de top vier eindigt in de Eredivisie, ontstaat de bijzondere situatie dat de play-offs om Europees voetbal er niet toe doen. De ploeg van Arne Slot pakt door de Conference League-winst dan namelijk een Europees ticket en daarmee zijn alle tickets verdeeld. Probleem is wel dat de finale van de Conference League pas op 25 mei wordt gespeeld en de play-offs om Europees voetbal al op 19 mei beginnen.