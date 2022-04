Club Brugge heeft woensdag een bijzondere stap aangekondigd in de strijd tegen racisme in het voetbal. De Belgische topclub plaatst 24.000 QR-codes in het stadion, waarmee supporters melding kunnen maken van racisme.

De codes zijn onderdeel van een campagne met de slogan #NietMetOns. Rond thuiswedstrijden worden verder speciaal opgeleide stewards ingezet. Wordt via de QR-codes een melding gedaan, dan komt de veiligheidsdienst direct in actie.

Als racisme door middel van meerdere QR-meldingen of door controle van de stewards wordt bewezen, dan worden de schuldige supporters bestraft met een stadionverbod van minimaal twee jaar.

"Racisme is een maatschappelijk probleem dat overal aanwezig is. Dus ook in voetbalstadions, ook bij Club. Een absolute minderheid van de 28.000 fans die wekelijks Blauw-Zwart aanmoedigen verziekt de boel voor de anderen. Daarom gaan we als Club nog een stap verder", meldt Club Brugge in een verklaring.

"Het verleden heeft uitgewezen dat gedragsverandering door campagnes niet (voldoende) effect heeft. Vele fans geven aan dat ze niet langer met dit gedrag geassocieerd willen worden, dat het genoeg is. Zo kijken wij er ook naar: als je je racistisch uitlaat ben je geen deel van onze familie, ben je niet met ons. En we pikken het niet meer, we rapporteren het. Niet. Met. Ons."

In de afgelopen maanden was Club Brugge nog betrokken bij een racismerel. Anderlecht-trainer Vincent Kompany vertelde na de topper tussen beide clubs van eind vorig jaar aangeslagen dat hij samen met enkele spelers en andere stafleden continu racistisch werd bejegend vanuit het publiek.

Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) startte daarop een onderzoek, maar kon op basis van camerabeelden niet in kaart brengen wie wat geroepen heeft. Dinsdag werd bekend dat de Belgische justitie niemand vervolgt.

Club Brugge staat sinds begin dit jaar onder leiding van trainer Alfred Schreuder, maar zijn periode in België is mogelijk van korte duur. De Barnevelder is naar verluidt namelijk topkandidaat om Erik ten Hag na dit seizoen op te volgen bij Ajax.

