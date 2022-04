Liverpool-trainer Jürgen Klopp vond de riante 4-0-zege op Manchester United belangrijk, maar zei dat die overwinning in het niet viel bij het applaus dat in de zevende minuut van de wedstrijd klonk als steunbetuiging aan Cristiano Ronaldo.

"Dat was mijn moment van de wedstrijd", zei Klopp na het duel van dinsdagavond, waarin Liverpool de koppositie in de Premier League overnam. "Het hele stadion toonde pure klasse met dat applaus."

De 50.000 toeschouwers op Anfield Road gingen na zeven minuten staan en applaudisseerden een minuut voor Ronaldo, die maandag bekendmaakte dat hij en zijn partner Georgina Rodríguez hun pasgeboren zoontje hebben verloren. De 37-jarige Portugees, die in Liverpool ontbrak in de selectie van United, speelt altijd met rugnummer 7.

"Het was op dat moment even heel duidelijk dat zo veel dingen in het leven veel belangrijker zijn dan voetbal", aldus Klopp. "Dit is hoe voetbal zou moeten zijn: alle rivaliteit werd aan de kant geschoven. Uiteraard leven we mee met Cristiano en zijn familie. Ik kan me niet voorstellen hoe zij zich nu moeten voelen."

Ronaldo en Rodríguez waren in verwachting van een tweeling, maar alleen hun dochtertje heeft de geboorte overleefd. "Het is de ergste pijn die ouders kunnen voelen. Alleen de geboorte van ons dochtertje geeft ons de kracht om dit met wat hoop en blijdschap te doorstaan", schreven Ronaldo en zijn partner in een verklaring.

