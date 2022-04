Vitesse-trainer Thomas Letsch vindt het jammer dat zijn ploeg er dinsdag tijdens het korte restant van de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam niet in slaagde om een serieuze kans te creëren. De Arnhemmers verloren met 0-1.

In de resterende zes minuten en veertien seconden van de in maart gestaakte wedstrijd probeerde Vitesse het met een aanvallend strijdplan wel, maar Sparta kwam geen moment echt in de problemen tijdens de vreemde, korte wedstrijd in het lege stadion GelreDome.

"Iedereen was overtuigd van ons plan, maar je hebt ook te maken met een tegenstander. Om eerlijk te zijn gingen de zes minuten sneller voorbij dan ik verwachtte. Het voelt heel anders", zei Letsch tegen ESPN.

"Ik klaag niet, maar we hebben uiteindelijk vier minuten echt gevoetbald en in die vier minuten moet je dan iets creëren. We kregen één corner en speelden twee keer de lange bal, en dat was het dan wel. We hoopten op een wonder, maar het zat er niet in."

Letsch nam het de Spartanen niet kwalijk dat ze soms wat tijd pakten. "Vijftien seconden is in een hele wedstrijd niet veel, maar in zes minuten heel veel. De tijd tikte maar weg en iedereen was verrast toen de scheidsrechter al affloot. We hebben het er nu langer over dan de wedstrijd duurde."

Bas Nijhuis had een makkelijke avond in Arnhem. Foto: ANP

Nijhuis: 'Heb alleen gefloten voor de aftrap en het einde'

Ook voor scheidsrechter Bas Nijhuis waren de zes minuten een vreemde gewaarwording. Hij zei net als Letsch dat het korte restant van de wedstrijd sneller voorbij was dan hij had verwacht.

"Het was heel apart. Het spel ging één kant op en het ging heel snel voorbij. Op een gegeven moment kwam Tom Beugelsdijk naar me toe en hij vroeg: 'Hoelang nog?' Toen waren we al op de helft, terwijl we pas net begonnen waren. Zes minuutjes is eigenlijk helemaal niets", vertelde hij.

Nijhuis hoefde geen enkele keer in te grijpen. "Ik heb alleen gefloten voor de aftrap en het eindsignaal. Het is de eerste wedstrijd waarin ik niet heb gefloten voor een overtreding."

De overwinning van Sparta betekent dat de Rotterdammers de laatste plaats in de Eredivisie hebben verlaten en nu zestiende staan. Willem II is de nieuwe hekkensluiter. Vitesse staat zesde.

