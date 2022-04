Ralf Rangnick vindt de nederlaag van Manchester United tegen Liverpool in de Premier League zeer pijnlijk. De Duitse manager zag zijn ploeg dinsdagavond met 4-0 ten onder gaan op Anfield.

"Het is beschamend en teleurstellend, misschien zelfs wel vernederend. We moeten accepteren dat zij zes jaar voorliggen op ons", zei Rangnick, die na dit seizoen zeer waarschijnlijk wordt opgevolgd door Erik ten Hag.

Liverpool won eerder dit seizoen al met 0-5 op Old Trafford en zegevierde voor eigen publiek door goals van Mohammed Salah (twee), Luis Díaz en Sadio Mané wederom met grote cijfers. Nog nooit incasseerde United in een seizoen zo veel goals tegen een bepaalde tegenstander.

"Toen Jürgen Klopp naar Liverpool kwam, veranderde dat de club. Niet alleen hun ploeg werd beter, maar zijn komst tilde de club en de hele stad naar een hoger niveau", aldus Rangnick. Zijn landgenoot werkt sinds 2015 bij Liverpool en won met 'The Reds' onder meer de Champions League en de landstitel.

"Dat moet met ons ook gaan gebeuren in de komende transferperiodes", vervolgde Rangnick. Volgens Engelse media wil United nog deze week de komst van Ten Hag afronden, ook om de aandacht af te leiden van de sportieve tegenslagen.

Ralf Rangnick ziet met lede ogen aan hoe Manchester United van Liverpool verliest. Foto: EPA

Klopp: 'We deden wat we moesten doen'

Rangnicks collega Klopp was vanzelfsprekend blij met de ruime overwinning op Anfield. De Liverpool-manager vond alleen niet dat hij met Liverpool voor een vernedering had gezorgd.

"Ik ben hier niet om tegenstanders te vernederen. We hebben gewoon gedaan wat we moesten doen. United zit in een slechte fase, maar voor onze fans was het een grootse overwinning. Ze hebben genoten", aldus Klopp.

"En zelf heb ik ook genoten. We hadden zeventig minuten lang de controle. In de andere twintig minuten was United niet beter, maar bezorgden ze ons wel wat problemen."

Dankzij de 23e seizoensoverwinning gaat Liverpool in ieder geval voor even aan kop in Engeland. Concurrent Manchester City kan de koppositie woensdagavond weer overnemen, als op eigen veld van Brighton & Hove Albion wordt gewonnen.

Jürgen Klopp genoot van Liverpool. Foto: Getty Images

