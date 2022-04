Voetbalicoon Pelé is sinds maandag terug in het ziekenhuis van São Paulo waar hij in februari nog werd behandeld voor een infectie aan de urinewegen. Ditmaal werd de 81-jarige Braziliaan opgenomen voor de doorlopende behandeling van darmkanker.

In september 2021 werd bij Pelé een darmtumor vastgesteld. De artsen noemen de klinische toestand van Pelé "goed en stabiel". Hij zal waarschijnlijk in de komende dagen uit het ziekenhuis worden ontslagen.

Bij Edson Arantes do Nascimento, zoals Pelé voluit heet, werd begin september een tumor uit zijn dikke darm verwijderd. De Braziliaan lag toen dagenlang op de intensive care. Hij mocht eind september het ziekenhuis verlaten, maar keerde er sindsdien al een paar keer terug voor chemotherapie.

Via Instagram liet Pelé, die wordt gezien als een van de beste voetballers ooit, zijn bijna 8,5 miljoen volgers onlangs al weten dat hij weer voor een reguliere behandeling naar het ziekenhuis ging.

Pelé werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met Brazilië. De legende is met 77 goals in 92 interlands topscorer aller tijden van zijn land.