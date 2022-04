Arnaut Danjuma heeft Villarreal dinsdagavond een belangrijke overwinning bezorgd in de strijd om de Europese tickets in La Liga. De Nederlander kwam twee keer tot scoren tegen het Valencia van Jasper Cillessen, die zijn eerste duel sinds januari keepte: 2-0.

De 25-jarige Danjuma passeerde Cillessen in de tiende minuut voor het eerst door een strafschop te benutten. Zeven minuten later sloeg de Oranje-international opnieuw toe, waardoor hij zijn seizoenstotaal na 33 officiële wedstrijden op zestien doelpunten staat.

Voor Cillessen was het ondanks de nederlaag een memorabele avond. De 32-jarige Nederlander kwam de afgelopen maanden niet in actie vanwege een kuitblessure en keepte tegen Villarreal pas zijn eerste duel sinds 19 januari. De 61-voudig international kwam in november voor het laatst in actie voor Oranje.

Villarreal mag door de zege blijven hopen op een Europees ticket voor volgend seizoen. De subtopper bezet momenteel de zevende plek op de ranglijst en alleen de top zes komt in aanmerking voor Europees voetbal. Het verschil met nummer vijf Real Betis en nummer zes Real Sociedad is respectievelijk vijf en drie punten.

Overigens kan Villarreal nog op een andere manier Europees voetbal voor volgend seizoen veiligstellen, want de Spanjaarden zijn nog in de race om de Champions League te winnen. De winnaar van de 'cup met de grote oren' verzekert zich hoe dan ook van een plek in het miljoenenbal voor volgend seizoen.

Villarreal wacht wel een zware kluif om de finale te bereiken, want de ploeg van trainer Unai Emery speelt een tweeluik met Liverpool. De heenwedstrijd is volgende week woensdag op Anfield. Zes dagen later volgt de return in Spanje.

