Fulham heeft zich dinsdag verzekerd van promotie naar de Premier League. De Londense club won met 3-0 van Preston North End en is met nog vier speelronden te gaan al zeker van een plaats bij de bovenste twee in het Championship.

Dat betekent dat Fulham al na een jaar weer terugkeert op het hoogste niveau in Engeland. Vorig seizoen eindigde de club als achttiende in de Premier League en moest daardoor na slechts één seizoen weer een stapje terug doen.

Met 86 punten uit 42 wedstrijden heeft Fulham een groot gat geslagen met de achtervolgers. Bournemouth heeft negen punten minder en bezet momenteel de tweede plaats, die aan het eind van de rit ook recht geeft op directe promotie. Via de play-offs strijden de nummers drie tot en met zes om de laatste promotieplek.

Bij Fulham staan de Nederlandse verdedigers Terence Kongolo en Kenny Tete onder contract. Oud-Feyenoorder Kongolo krijgt dit seizoen geen speeltijd, ex-Ajacied Tete deed zestien wedstrijden mee. De rechtsback ontbrak tegen Preston North End in de selectie.

In de kampioenswedstrijd was Aleksandar Mitrovic de uitblinker bij Fulham. De 27-jarige Servische spits scoorde twee keer en voerde zijn totaal dit seizoen op naar veertig goals in veertig wedstrijden. Bij Preston deed de Nederlandse Liverpool-huurling Sepp van den Berg de hele wedstrijd mee.

