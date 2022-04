Mark Flekken heeft dinsdagavond met SC Freiburg de finale van de DFB-Pokal bereikt. De club uit de Bundesliga rekende in het Volksparkstadion af met Hamburger SV: 1-3. Stefan de Vrij haalde met Internazionale de finale van de Coppa Italia door stadgenoot AC Milan met 3-0 te verslaan.

Bij rust stond het al 0-3 voor Freiburg. Nils Petersen kopte in de elfde minuut de openingstreffer binnen en zes minuten later vergrootte Nicolas Höfler de marge naar twee met een van richting veranderd schot.

Vincenzo Grifo bracht de ruststand vanaf de stip op 0-3. Flekken incasseerde twee minuten voor tijd nog de eretreffer, maar de zege van Freiburg kwam niet meer in gevaar.

Bij Hamburger SV was er een basisplaats voor Ludovit Reis. De oud-speler van FC Groningen, die in de zomer van 2021 door de Duitsers werd overgenomen van FC Barcelona, deed 69 minuten mee.

Freiburg stond nog nooit in de finale van het Duitse bekertoernooi. De huidige nummer vijf van de Bundesliga rekende op weg naar de eindstrijd eerder al af met FC Würzburger Kickers, VfL Osnabrück, TSG 1899 Hoffenheim en VfL Bochum.

In de finale op 21 mei wacht Freiburg een krachtmeting met RB Leipzig of 1. FC Union Berlin, die woensdagavond tegen elkaar spelen. Bayern München, dat de DFB-Pokal al twintig keer won, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Borussia Mönchengladbach.

Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij Inter. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij Inter. Foto: AP

Inter door goals Martínez na elf jaar weer in finale

In Italië plaatste Internazionale zich voor het eerst in elf jaar weer eens voor de finale van de Coppa Italia. De regerend kampioen haalde in de return uit tegen AC Milan: 3-0. Het eerste duel was in 0-0 geëindigd.

Uitblinker bij de ploeg van trainer Simone Inzaghi was Lautaro Martínez. De Argentijn opende na drie minuten met een schitterende volley de score. Vijf minuten voor rust zorgde de spits na een pass van Joaquin Correa ook voor de 2-0.

Nadat de aansluitingstreffer van Ismaël Bennacer door de VAR was afgekeurd, deelde Robin Gosens de genadeklap uit. De oud-speler van FC Dordrecht en Heracles Almelo schoot van dichtbij hard raak.

Bij Inter deed De Vrij de hele wedstrijd mee, Denzel Dumfries bleef op de bank. De 'Nerazzurri' spelen op 11 mei in de finale tegen Juventus of Fiorentina. Juventus won de uitwedstrijd met 0-1 en heeft woensdag in de return de beste papieren.