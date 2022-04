Liverpool heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de Premier League door de kwakkelende aartsrivaal Manchester United te overklassen. De ploeg van manager Jürgen Klopp won met liefst 4-0 van 'The Red Devils' en mag zich voor minstens één dag koploper noemen.

Door de eclatante zege voor eigen publiek heeft Liverpool nu twee punten meer dan concurrent Manchester City. De ploeg van manager Josep Guardiola neemt de koppositie weer over als er woensdagavond wordt gewonnen van Brighton & Hove Albion. Daarna volgen er nog zes speelronden.

De situatie voor Manchester United wordt ondertussen steeds penibeler. De ploeg van Ralf Rangnick, die na dit seizoen zo goed als zeker wordt opgevolgd door Ajax-trainer Erik ten Hag, dreigt een ticket voor de Champions League mis te lopen. United staat zesde, terwijl alleen de top vier zich voor het miljoenenbal plaatst.

Virgil van Dijk deed zoals gewoonlijk de hele wedstrijd mee bij Liverpool. Manchester United moest in de tiende minuut al wisselen door een blessure van middenvelder Paul Pogba, die werd vervangen door Jesse Lingard.

Cristiano Ronaldo ontbrak helemaal op Anfield. De Portugees, wiens vriendin in verwachting was van een tweeling, maakte maandagavond bekend dat zijn pasgeboren zoon is overleden. De supporters van Liverpool en Manchester United brachten tijdens de wedstrijd een eerbetoon aan de aanvaller door na het verstrijken van de zevende minuut te klappen (Ronaldo draagt rugnummer 7).

Supporters van Liverpool en Manchester United klapten na het verstrijken van de zevende minuut als eerbetoon aan Cristiano Ronaldo. Supporters van Liverpool en Manchester United klapten na het verstrijken van de zevende minuut als eerbetoon aan Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Manchester United maakt geen schijn van kans op Anfield

Zonder Ronaldo speelde Manchester United een kansloze wedstrijd tegen een uitstekend Liverpool en stond het al na vijf minuten op achterstand. Mohamed Salah brak uit aan de rechterkant na een fraaie pass van Sadio Mané en gaf een strakke voorzet op de meegelopen Luis Díaz, die doelman David de Gea passeerde.

Ook na de 1-0 was het eenrichtingsverkeer op Anfield en dat leidde in de 22e minuut al tot de tweede treffer. Na een aantal razendsnelle combinaties was het weer Mané die Salah met een schitterende steekbal bediende. De Egyptenaar bekroonde de uitstekende eerste helft van zijn ploeg door De Gea van dichtbij kansloos te laten.

Na rust kwam United weliswaar wat beter voor de dag, maar na wat kleine onbenutte kansjes maakte Liverpool in de 68e minuut aan alle spanning een einde. Uitblinker Mané pikte zijn doelpunt mee door op aangeven van Díaz de 3-0 binnen te schieten.

Salah maakte de nederlaag van United nog iets pijnlijker door vijf minuten voor tijd te scoren met een fortuinlijk lobje. Liverpool kreeg daarna zelfs nog kansen om net als in oktober met 5-0 van de rivaal te winnen, maar de kwakkelende ploeg van Rangnick bleef een grotere afgang bespaard.

Stand in Premier League 1. Liverpool 32-76 (+61)

2. Manchester City 31-74 (+52)

3. Chelsea 30-62 (+41)

4. Tottenham Hotspur 32-57 (+18)

5. Arsenal 31-54 (+8)

6. Manchester United 33-54 (+4)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League