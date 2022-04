ADO Den Haag heeft dankzij Thomas Verheydt een punt overgehouden aan de dinsdag uitgespeelde wedstrijd tegen Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Het duel, dat vorige maand na 25 minuten werd gestaakt bij een 0-1-voorsprong voor de Eindhovenaren, eindigde in 2-2.

Op 11 maart kon de wedstrijd niet uitgespeeld worden omdat het licht uitviel, maar ook dinsdag waren er weer problemen met de stroomvoorziening. Zo'n drie kwartier voor de aftrap viel een van de vier lichtmasten in het stadion in Den Haag uit.

De wedstrijd zou om 20.00 uur beginnen, maar dat werd vanwege de problemen met de verlichting enkele minuten later. In tegenstelling tot een maand geleden lukte het deze keer wel om de lampen weer aan de praat te krijgen.

Het publiek in het Cars Jeans Stadion kreeg daarna een vermakelijk duel voorgeschoteld, waarin ADO de bovenliggende partij was. Tien minuten na rust zorgde Verheydt dan ook terecht voor de 1-1, maar slechts vijf minuten later schoot Nigel Thomas Jong PSV opnieuw op voorsprong.

Dankzij opnieuw Verheydt hield ADO toch nog een punt over aan het thuisduel. De spits kopte fraai raak na een voorzet van Amar Catic en bracht zijn totale aantal doelpunten dit seizoen al op 29. Alleen Excelsior-spits Thijs Dallinga was met 31 doelpunten nog productiever.

Waar ADO bij een overwinning naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie zou zijn geklommen, blijft de ploeg nu zesde. Dat betekent dat nummer twee FC Volendam vrijdag aan een uitzege op FC Den Bosch genoeg heeft om een week na FC Emmen direct te promoveren naar de Eredivisie. ADO Den Haag is veroordeeld tot het spelen van play-offs.

