De spelers van Sparta stapten dinsdag na iets meer dan zes minuten met een voldaan gevoel van het veld in GelreDome. In het restant van het uitduel met Vitesse werd niet meer gescoord, waardoor de Rotterdammers met 0-1 wonnen en niet langer de hekkensluiter van de Eredivisie zijn.

"Het was in werkelijkheid nog korter dan ik me had voorgesteld", zei centrale verdediger Bart Vriends tegen ESPN. "Maar het pakte precies uit zoals we ons hadden voorgenomen."

De wedstrijd tussen Vitesse en Sparta werd op 4 maart in de extra tijd gestaakt vanwege wangedrag van Vitesse-supporters. Om de laatste zes van de zeven minuten aan blessuretijd uit te spelen, moesten de spelers dinsdag terug in de bus naar Arnhem. Sparta verdedigde een voorsprong door een doelpunt van Adrián Dalmau.

In het restant van de wedstrijd gebeurde weinig meer, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis er na precies zes minuten en veertien seconden een einde aan maakte. "Toen hij affloot, schoot ik bijna in de lach", beaamde Vriends.

"Als het niet zo spannend en belangrijk was voor ons, dan had ik er vooral de lol en de gekte van ingezien. Want het is natuurlijk krankzinnig dat de spelers en de pers zijn uitgerukt om deze poppenkast te verslaan."

Bart Vriends stapt in Arnhem uit de bus voor een wedstrijd van zes minuten. Bart Vriends stapt in Arnhem uit de bus voor een wedstrijd van zes minuten. Foto: Pro Shots

Fraser deze keer aangenaam verrast

Sparta wipt door de zege over PEC Zwolle en Willem II heen naar de zestiende plaats in de Eredivisie, een positie die aan het eind van de rit deelname aan de play-offs voor promotie/degradatie betekent.

"Het is een haalbaar doel om in de Eredivisie te blijven, maar dat neemt niet weg dat het heel pittig gaat worden", weet trainer Henk Fraser, die zijn ploeg zaterdag nog met 3-0 zag verliezen van directe concurrent Fortuna Sittard.

"Toen was ik onaangenaam verrast, maar deze keer was ik aangenaam verrast. Alle spelers waren gespannen, maar gelukkig lukte het ons om de plannen waar we op getraind hadden goed uit te voeren."