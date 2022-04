Sparta Rotterdam heeft dinsdagavond op een bijzondere voetbalavond de laatste plaats in de Eredivisie verlaten. De ploeg van trainer Henk Fraser wist in de resterende minuten van het vorige maand gestaakte duel met Vitesse de 0-1-voorsprong vast te houden.

Met nog zes minuten en veertien seconden op de klok probeerde Vitesse in Arnhem met opportunistisch voetbal iets te forceren. De voorzetten richting het strafschopgebied leverden niets op, waardoor Sparta de overwinning definitief veiligstelde. Scheidsrechter Bas Nijhuis floot alleen bij de hervatting en het einde.

Door het vasthouden van de overwinning stijgt Sparta naar de zestiende plek. De ploeg van Fraser, die zaterdag nog hard ten onder ging bij concurrent Fortuna Sittard (3-0), heeft nu twee punten meer dan PEC Zwolle en Willem II. De Tilburgers zijn op basis van doelsaldo nu hekkensluiter in de Eredivisie.

Vitesse verkeert in een moeizame periode. De Arnhemmers wonnen slechts één van de laatste zeven wedstrijden (alle competities) en zijn de aansluiting met nummer vijf AZ volledig verloren. De Alkmaarders hebben elf punten meer dan Vitesse.

De wedstrijd tussen Vitesse en Sparta begon op 4 maart, maar werd toen gestaakt wegens ongeregeldheden op de tribune. Sparta-doelman Maduka Okoye werd bekogeld met een beker bier en belaagd door een supporter die het veld op kwam. Toen scheidsrechter Rob Dieperink de spelers richting de kleedkamer had gestuurd, werd er ook nog met vuurwerk gegooid.

Na het laatste fluitsignaal ontstond er nog een opstootje tussen spelers van beide teams. Na het laatste fluitsignaal ontstond er nog een opstootje tussen spelers van beide teams. Foto: Pro Shots

Vitesse en Sparta kozen voor andere warming-up

Anderhalve maand later bij de hervatting van de wedstrijd koos de KNVB ervoor om Dieperink te vervangen door Nijhuis. Ook was er geen publiek welkom in het GelreDome, waar beide ploegen voor een andere warming-up kozen. Vitesse stond beduidend langer op het veld dan Sparta. De Rotterdammers kwamen ruim een half uur voor aanvang het veld op en oefenden vooral op het wegwerken van voorzetten.

Beide ploegen moesten het duel met dezelfde ploeg hervatten, geblesseerde spelers uitgezonderd. Bij Vitesse vervingen doelman Markus Schubert en verdediger Tomás Hájek de geblesseerde Jeroen Houwen en Maximilian Wittek, terwijl Patrick Vroegh de plek van Daan Huisman innam. Fraser liet Lennart Thy en Giannis Masouras spelen in plaats van Mario Engels en Mica Pinto.

Veel maakte het allemaal niet uit. Vitesse kreeg één corner nadat Okoye het duel op gang had gebracht met een doeltrap - doelman Schubert ging op dat moment zelfs mee naar voren - maar die leverde niets op.

De ploeg van Letsch wist geen enkel schot op doel te lossen, waardoor Sparta het bijzondere bliksembezoek aan Arnhem positief afsloot.

Keeper Markus Schubert kon Vitesse ook niet aan een doelpunt helpen. Keeper Markus Schubert kon Vitesse ook niet aan een doelpunt helpen. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie