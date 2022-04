FC Groningen raakt Bjorn Meijer na dit seizoen kwijt aan Club Brugge. De clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom voor het negentienjarige talent, dat tot dusver 22 wedstrijden in de hoofdmacht speelde. AZ versterkte zich dinsdag voor volgend seizoen met Mees de Wit van PEC Zwolle.

Meijer had nog een contract tot medio 2023. FC Groningen doet geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar volgens VI gaat het om een bedrag van circa 6 miljoen euro.

Daarmee zou de verdediger de duurste speler uit de eigen jeugdopleiding zijn. Dat record stond op naam van Arjen Robben, die in 2002 voor 4,3 miljoen euro naar PSV vertrok.

Meijer brak dit seizoen door in de hoofdmacht van Groningen. De vleugelverdediger speelde achttien wedstrijden in de Eredivisie en maakte daarin één doelpunt. Hij stond in de belangstelling van meerdere Europese clubs.

"Hoewel wij het heel jammer vinden dat hij niet langer in het groen-wit zal spelen, zijn wij er heel trots op dat we een speler uit de eigen opleiding op zo'n jonge leeftijd kunnen afleveren aan een topclub in het buitenland", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen.

Bij het Club Brugge van trainer Alfred Schreuder tekent Meijer een contract voor vier seizoenen. Bij de Belgische club staan ook de Nederlanders Ruud Vormer, Noa Lang en Bas Dost onder contract.

AZ versterkt zich met De Wit

AZ presenteerde dinsdagavond juist een nieuwe speler voor het volgende seizoen. De Wit komt over van PEC Zwolle en tekent een contract tot medio 2027 bij de Alkmaarders. Volgens De Telegraaf ontvangen de 'Blauwvingers' 2,3 miljoen euro voor De Wit. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 3 miljoen euro.

De 24-jarige De Wit doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte bij de beloftenploeg zijn debuut in het betaald voetbal. Via Sporting CP en het Spaanse FC Orihuela keerde de linkervleugelverdediger afgelopen zomer bij PEC terug in Nederland.

Bij PEC is De Wit dit seizoen verzekerd van een basisplaats. De Amsterdammer, die in Zwolle als vleugelverdediger, linkermiddenvelder, linksbuiten en centrale verdediger speelde, kwam in 26 officiële wedstrijden vier keer tot scoren voor PEC. Bij AZ zal hij normaal gesproken als vleugelverdediger ingezet worden.

"Dit voelt heel lekker. Ik zat er al op te wachten en deze week is het rond gekomen. AZ is een mooie club met mooie faciliteiten. Ze spelen geregeld in de top vier en ook de manier van spelen bevalt mij. Ik zie mezelf hier wel spelen. Ik ben heel trots dat ik dit heb bereikt", zegt De Wit.

In het restant van het seizoen is De Wit met PEC nog verwikkeld in een strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Dick Schreuder bezet de zeventiende plek, met twee punten achterstand op nummer zestien Sparta Rotterdam.