FC Groningen raakt Bjorn Meijer na dit seizoen kwijt aan Club Brugge. De clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom voor het negentienjarige talent, dat tot dusver 22 wedstrijden in de hoofdmacht speelde.

Meijer had nog een contract tot medio 2023. FC Groningen doet geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar volgens VI gaat het om een bedrag van circa 6 miljoen euro.

Daarmee zou de verdediger de duurste speler uit de eigen jeugdopleiding zijn. Dat record stond op naam van Arjen Robben, die in 2002 voor 4,3 miljoen euro naar PSV vertrok.

Meijer brak dit seizoen door in de hoofdmacht van Groningen. De vleugelverdediger speelde achttien wedstrijden in de Eredivisie en maakte daarin één doelpunt. Hij stond in de belangstelling van meerdere Europese clubs.

'Jammer, maar ook trots op deze transfer'

"Hoewel wij het heel jammer vinden dat hij niet langer in het groen-wit zal spelen, zijn wij er heel trots op dat we een speler uit de eigen opleiding op zo'n jonge leeftijd kunnen afleveren aan een topclub in het buitenland", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen.

"Dit is iets wat je zelden meemaakt: een jonge talentvolle speler uit de eigen opleiding, die pas een klein jaar in de Eredivisie speelt en dan al de kans krijgt bij een topclub."

Bij het Club Brugge van trainer Alfred Schreuder tekent Meijer een contract voor vier seizoenen. Bij de Belgische club staan ook de Nederlanders Ruud Vormer, Noa Lang en Bas Dost onder contract.