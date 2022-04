Feyenoord speelt de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League in een deels leeg stadion. De UEFA bepaalde dinsdag dat de Franse club de Virage Nord, waar normaal gesproken de harde kern zit, gesloten moet houden.

Marseille wordt door de Europese voetbalbond gestraft voor ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen PAOK in de kwartfinales. Naast het deels sluiten van het stadion moet ook een boete van 98.000 euro worden betaald.

Tijdens het treffen tussen Marseille en PAOK liep het uit de hand toen Dimitri Payet namens de thuisploeg een hoekschop wilde nemen en door bezoekende fans bekogeld werd. Supporters van Marseille reageerden door vuurwerk en rookbommen naar het uitvak te gooien. Na de wedstrijd moest de politie eraan te pas komen om het niet verder te laten escaleren.

Feyenoord speelt op 5 mei de uitwedstrijd in het Stade Vélodrome. Een week eerder staat in de De Kuip de eerste ontmoeting tussen beide clubs op het programma. De andere halve finale in de Conference League gaat tussen Leicester City en AS Roma.

Feyenoord nog in afwachting van straf

Of Feyenoord de halve finale wel in een volle Kuip mag afwerken, is nog onduidelijk. De Rotterdammers zijn in afwachting van een uitspraak van de UEFA, die woensdag of donderdag volgt. In de tussentijd is de kaartverkoop stilgelegd.

De UEFA legde Feyenoord eerder dit seizoen een voorwaardelijke straf op in de vorm van een Europese uitwedstrijd zonder publiek. Die straf zou van kracht worden als de supporters zich nogmaals misdroegen. Dat gebeurde in de kwartfinale tegen Slavia Praag, toen in De Kuip veel vuurwerk werd afgestoken.

Na de uitspraak informeert Feyenoord de seizoenkaarthouders over de details van de kaartverkoop. De wedstrijd begint op donderdag 28 april om 21.00 uur.