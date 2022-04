Josep Guardiola is uiterst lovend over Nathan Aké. Niet alleen de voetballende kwaliteiten, maar ook de persoonlijke eigenschappen van de verdediger spreken de manager van Manchester City aan.

"Hij is zó betrouwbaar", begon Guardiola dinsdag op de persconferentie in de aanloop naar het Premier League-duel met Brighton & Hove Albion. Door blessures bij Kyle Walker en Rúben Dias mag Aké mogelijk starten bij de koploper.

"Als je je in je leven gedraagt zoals hij doet, speel je altijd goed", vervolgde Guardiola. "Je krijgt wat je verdient. Hij is altijd vrolijk en bezig anderen te helpen. Nathan is een uitzonderlijk persoon en zijn ouders, die beiden onlangs zijn overleden, mogen trots op hem zijn."

De 27-jarige Aké was een groot deel van het seizoen bankzitter, maar krijgt mede door blessureleed bij ploeggenoten de kans in de beslissende fase van het seizoen. De Oranje-international mocht bijvoorbeeld afgelopen weekend starten in de verloren halve finale van de FA Cup tegen Liverpool (3-2).

"Hij krijgt nu de minuten die hij verdient en hij heeft het goed gedaan. Ook zie je dat hij nu direct weer naar de anderen omkijkt. Dat doet hij bijzonder goed", doelde Guardiola onder meer op de actie van Aké die na het duel met Liverpool de blunderende doelman Zack Steffen een hart onder de riem stak.

De wedstrijd tussen koploper Manchester City en Brighton & Hove Albion begint woensdag om 21.00 uur. City heeft in de Premier League als koploper één punt meer dan Liverpool, dat dinsdag tegen Manchester United speelt.

