Franca Overtoom mag komende zomer naar het EK vrouwenvoetbal in Engeland. De UEFA heeft de Nederlandse dinsdag geselecteerd als assistent-scheidsrechter.

Het wordt de eerste keer dat de dertigjarige Overtoom als official aanwezig zal zijn op een eindtoernooi. Ze is een van de 25 assistent-scheidsrechters uit de poule van 40 die door de UEFA zijn uitgekozen om mee te gaan naar het EK.

"Dit is natuurlijk geweldig", zegt Overtoom, die het nieuws dinsdagochtend te horen kreeg. "We kregen gisteren een mail dat we een online meeting hadden over de VAR. Dat bleek niet helemaal waar te zijn, waarop we het bijzondere nieuws kregen dat we naar het EK mogen."

"Ik ben nog relatief jong in vergelijking met andere kandidaten die meer ervaring hebben. Aan de andere kant ben ik in Nederland op het hoogste niveau van het betaald voetbal actief en dan sta je er Europees gezien goed op."

Franca Overtoom werd eind november de eerste vrouwelijke assistent-scheidsrechter in de Eredivisie voor mannen. Foto: Getty Images

Van Boekel en Higler in VAR-team

Het EK-ticket is voor Overtoom een nieuw hoogtepunt in een voor haar bijzonder seizoen. Eind november werd de Noord-Hollandse bij Go Ahead Eagles-FC Groningen de eerste vrouwelijke assistent-scheidsrechter ooit in de Eredivisie voor mannen. Ze stond daarna nog vaker langs de zijlijn op het hoogste niveau.

Overtoom, de zus van voormalig AZ- en Heracles Almelo-middenvelder Willie Overtoom, zal op het EK sowieso in de groepsfase in actie komen. Haar verdere toernooiverloop is mede afhankelijk van de prestaties van de Oranjevrouwen. De ploeg van bondscoach Mark Parsons zit in een poule met Zweden, Zwitserland en Rusland.

De UEFA heeft geen Nederlandse scheidsrechter aangewezen voor de wedstrijden op het EK voor vrouwen, dat van 6 tot en met 31 juli gehouden wordt. Pol van Boekel en Dennis Higler zijn er in Engeland wel bij als leden van het vijftienkoppige VAR-team.