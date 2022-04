Ajax lijkt in te zetten op een terugkeer van Alfred Schreuder. De huidige trainer van Club Brugge wordt volgens VI en De Telegraaf gezien als serieuze kandidaat om Erik ten Hag op te volgen.

De 49-jarige Schreuder heeft in België nog een contract tot medio 2023, maar heeft naar verluidt een clausule in zijn verbintenis waardoor hij voor ongeveer 1,5 miljoen euro kan vertrekken.

De Amsterdamse clubleiding zou al hebben geïnformeerd naar de contractsituatie van Schreuder, die in het successeizoen 2018/2019 als assistent van Ten Hag bij Ajax werkte. In dat seizoen bereikte Ajax de halve finales van de Champions League en won het zowel de landstitel als de KNVB-beker.

In de zomer van 2019 koos Schreuder ervoor om als eindverantwoordelijke naar Hoffenheim te vertrekken. Daarna was hij nog assistent-trainer van Ronald Koeman bij Barcelona, waarna hij in januari 2022 een contract voor anderhalf jaar tekende bij Club Brugge.

Voor zijn eerste periode bij Ajax was Schreuder in verschillende functies, waaronder die van hoofdtrainer, werkzaam bij FC Twente. Als speler stond hij onder meer onder contract bij Feyenoord, RKC Waalwijk en NAC Breda.

Erik ten Hag naast Alfred Schreuder. Erik ten Hag naast Alfred Schreuder. Foto: ProShots

Ten Hag heeft nog contract tot zomer van 2023

Schreuder kan bij Ajax de opvolger worden van Ten Hag, die gedurende het seizoen niets lijkt te willen zeggen over zijn eigen toekomst. De tukker heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2023, maar mag naar verluidt vertrekken naar Manchester United.

Volgens De Telegraaf is het niet onlogisch dat de clubleiding van Ajax bij Schreuder uitkomt. Het lijkt door de rivaliteit met Feyenoord onbespreekbaar om de veelgenoemde Arne Slot los te weken bij de Rotterdammers. Peter Bosz geniet bovendien nog van het vertrouwen bij Olympique Lyon.

Ten Hag verloor met Ajax afgelopen zondag de bekerfinale van PSV (2-1) en heeft nog kans op één prijs. In de strijd om het kampioenschap hebben de Amsterdammers een voorsprong van vier punten op nummer twee PSV.