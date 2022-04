FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta vindt dat zijn club geen blaam treft voor de vele Eintracht Frankfurt-supporters die donderdag in Camp Nou zaten tijdens het verloren kwartfinaleduel in de Europa League. Wel wordt er ingegrepen, zei de preses dinsdag op een persconferentie.

Frankfurt had in Camp Nou recht op vijfduizend kaarten, maar er zaten naar schatting tussen de 25.000 en 30.000 Duitse fans op de tribune, die de sfeer bepaalden. Dat zorgde voor onvrede bij de Barcelona-aanhang en kritiek op Laporta.

Volgens de voorzitter is het incident te wijten aan een falend verkoop- en controlesysteem. "Barcelona heeft geen kaarten aan Duitsers verkocht, op de vijfduizend door de UEFA vereiste tickets na", vertelde hij tijdens het persmoment.

"Het is niet onze schuld, maar we zijn wel het meest verantwoordelijk. We zullen er alles aan doen dat het nooit meer gebeurt."

Volgens Laporta is het gehanteerde systeem "geërfd van het vorige bestuur". "We dachten dat het zou werken, maar nu is gebleken dat het bij speciale wedstrijden als deze niet zo is. Ons systeem was verouderd en inefficiënt."

'Onvoorstelbaar dat seizoenkaarten zijn doorverkocht'

De vele Frankfurt-supporters kwamen niet alleen aan tickets dankzij een overbelast verkoopsysteem, maar ook via bijvoorbeeld doorverkoop. Dat laatste vindt Laporta onbegrijpelijk.

"Ook seizoenkaarten werden doorverkocht aan Duitsers. Dat is triest. Degenen die van Barcelona houden, en dat zijn de meesten van ons, kunnen zich niet voorstellen om hun kaart af te staan aan rivaliserende supporters. Toch is dat gebeurd."

Barcelona gaat voortaan bij belangrijke wedstrijden digitale tickets op naam verkopen. Dat moet voorkomen dat de kaartjes in handen van supporters van rivaliserende clubs vallen.

Een deel van de aanhang van Barcelona liep zondag voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Cádiz CF, die met 0-1 werd verloren, een protestmars. Ze beschuldigden Laporta ervan dat hij uit financiële overwegingen niet voldoende heeft ingegrepen.

