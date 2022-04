Lionel Messi ontbreekt woensdag bij Paris Saint-Germain in de uitwedstrijd tegen Angers. De Argentijn heeft een blessure en staat daardoor niet op het veld tijdens de mogelijke kampioenswedstrijd van de Parijzenaars.

De 34-jarige Messi wordt aan de kant gehouden door een ontsteking aan de linkerachillespees. De Franse koploper benadrukt dat de aanvaller binnen 48 uur opnieuw wordt onderzocht, om te kijken of hij in de slotfase van het seizoen nog in actie kan komen.

Messi ontbrak dit seizoen door fysieke problemen al vaker in de selectie van trainer Mauricio Pochettino. Hij speelde in totaal 21 competitiewedstrijden, waarin hij met drie doelpunten de grootse verwachtingen niet bepaald kon waarmaken.

Paris Saint-Germain kan op bezoek bij Angers de landstitel veiligstellen, maar is daarbij afhankelijk van het resultaat van Olympique Marseille. De nummer twee van de Ligue 1 heeft vijftien punten achterstand, met nog zes duels te spelen. Marseille neemt het thuis op tegen Nantes.

Pochettino grijpt het duel met Angers aan om een aantal reservespelers een kans te geven. Door blessures ontbreken ook onder anderen Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Julian Draxler en Leandro Paredes. Neymar is geschorst.

PSG kan dit seizoen voor de tiende keer in de clubhistorie kampioen worden. De landstitel is een schrale troost voor de Parijzenaars, die er dit seizoen opnieuw niet in slaagden om voor het eerst de Champions League te winnen. In de achtste finales schakelde Real Madrid de Ligue 1-club uit.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1