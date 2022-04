Feyenoord-aanvoerder Jens Toornstra is een aantal weken uitgeschakeld met een enkelblessure. Hij mist de komende belangrijke wedstrijden van zijn club en komt wellicht het hele seizoen niet meer in actie.

Toornstra hield zijn blessure over aan de uitwedstrijd tegen Slavia Praag in de Conference League van afgelopen donderdag (1-3 winst). Het is nog niet bekend hoe lang de middenvelder exact uit de roulatie is; Feyenoord spreekt alleen over "enkele weken".

Of Toornstra dit seizoen nog in actie komt, is daarom onzeker. De laatste wedstrijd van Feyenoord in de Eredivisie is op 15 mei, wanneer FC Twente naar De Kuip komt. De Rotterdammers, die derde staan, spelen ook nog tegen onder meer PSV.

Bovendien wacht een tweeluik met Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. De winnaar van de wedstrijden op 28 april en 5 mei plaatst zich voor de eindstrijd, die op 25 mei in Tirana is.

De 33-jarige Toornstra is geen basisspeler, maar kwam dit seizoen wel in 44 van de 46 wedstrijden van Feyenoord in actie. Hij was daarin goed voor vijf goals en tien assists.

De eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord is zondag op eigen veld tegen FC Utrecht (aftrap: 14.30 uur). Vier dagen later komt Marseille naar Rotterdam.