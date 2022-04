Cristiano Ronaldo ontbreekt dinsdagavond in de wedstrijdselectie van Manchester United voor de topper tegen Liverpool. De Portugees en zijn partner Georgina Rodríguez verloren maandag hun pasgeboren zoon.

"Familie is belangrijker dan alles", schrijft Manchester United in een verklaring. "Ronaldo steunt momenteel zijn geliefden. Hij zal door het verschrikkelijke nieuws over de dood van zijn baby dan ook de wedstrijd tegen Liverpool missen."

Ronaldo maakte het trieste nieuws maandag via sociale media bekend. Zijn partner Rodríguez was in verwachting van een tweeling. De dochter van het tweetal is wel gezond ter wereld gekomen. "Dit is de grootste pijn die een ouder kan voelen", schreef Ronaldo op Instagram.

De 37-jarige aanvaller van Manchester United schreef dat hij en Rodríguez "kapot zijn van het verlies". Het stel heeft media gevraagd hun privacy de komende tijd te respecteren en Manchester United herhaalt de oproep van de Portugees international en zijn partner in de verklaring.

Ronaldo ontbrak tot nu toe dit seizoen slechts drie competitiewedstrijden bij United. Hij maakte zaterdag nog een hattrick in de Premier League-wedstrijd tegen Norwich City en bezorgde zijn ploeg daarmee een 3-2-overwinning.

Zonder Ronaldo neemt Manchester United het dinsdag om 21.00 uur op tegen Liverpool, de nummer twee van de Premier League. United staat vijfde.