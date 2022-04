FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué ontkent dat er sprake is van belangenverstrengeling rond de miljoenendeal van zijn bedrijf Kosmos Holding om de wedstrijden om de Spaanse supercup in Saoedi-Arabië te laten spelen. In Spanje is ophef ontstaan na berichtgeving van nieuwssite El Confidencial.

De opzet van de Supercopa veranderde drie jaar geleden in een minitoernooi in Saoedi-Arabië. Volgens het Spaanse medium blijkt dat Piqués bedrijf Kosmos Holding bij deze wijziging betrokken was.

De onderneming van Piqué zou een bedrag van 24 miljoen euro hebben overgehouden aan de zesjarige deal, zo ontdekte El Confidencial. De krant wist de hand te leggen op gesprekken tussen Piqué en Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond.

"Alles wat we gedaan hebben, is legaal", reageert Piqué op zijn Twitch-kanaal. De voormalig international van Spanje baalt ervan dat zijn naam zo negatief in het nieuws komt.

"Het enige wat hier illegaal is, is dat privéaudioberichten werden gestolen en aan de pers werden gegeven. Ik weet hoe ik een zakendeal moet scheiden van voetbal. Ik heb geen hulp gekregen."

Gerard Piqué speelt al sinds 2008 voor Barcelona. Gerard Piqué speelt al sinds 2008 voor Barcelona. Foto: Getty Images

'Kan voetbal en commerciële kant heel goed scheiden'

De 35-jarige Pique zegt juist trots te zijn op de overeenkomst, die in zijn ogen belangrijk is voor het Spaanse voetbal. "Ik ga geen beslissingen nemen op basis van wat andere mensen denken. Ik heb niets te verbergen."

Piqué legt uit dat zijn bedrijf goede connecties in Saoedi-Arabië heeft en dat het land graag topwedstrijden organiseert. "Wij besloten toen met de voorzitter van de Spaanse bond in gesprek te gaan om te kijken of hij het interessant zou vinden om de supercup buiten Spanje te spelen."

Dat Piqué met zijn bedrijf zaken met de Spaanse bond doet, heeft volgens de clubicoon geen enkele invloed op zijn spel binnen de lijnen. "Ik kan een commerciële overeenkomst heel goed scheiden van wat ik al mijn hele leven doe: voetballen."

Piqué, die momenteel geblesseerd is, speelt sinds 2008 voor FC Barcelona, waar hij eerder ook deel uitmaakte van de jeugdopleiding. Hij heeft bij de Catalaanse club een contract tot de zomer van 2024.