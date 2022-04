Vitesse en Sparta Rotterdam staan dinsdagavond voor een bijzondere confrontatie van slechts zes minuten. De Eredivisionisten treffen elkaar in stadion GelreDome om de wedstrijd uit te spelen die begin maart bij een 0-1-stand werd gestaakt. Beide trainers spreken van een rare situatie.

Op 4 maart besloot scheidsrechter Rob Dieperink om Vitesse-Sparta in de extra tijd van de tweede helft te staken wegens ongeregeldheden vanaf de tribunes. Zo werd Sparta-keeper Maduka Okoye belaagd door een fan en werden voorwerpen en vuurwerk op het veld gegooid.

Een paar dagen later bepaalde de KNVB dat de resterende zes minuten zonder publiek worden uitgespeeld, wat dinsdagavond dus gaat gebeuren. De omstandigheden zijn zoveel mogelijk hetzelfde als vorige maand, al is er met Bas Nijhuis wel een andere scheidsrechter.

"Het is een ronduit gekke situatie. Natuurlijk hebben we goed nagedacht over hoe we hiermee moeten omgaan. De situatie is uniek, maar ook helder: we hebben nog minstens zes minuten te gaan. We staan op achterstand, maar willen er nog minimaal een gelijkspel uit slepen", zegt Vitesse-coach Thomas Letsch.

De Arnhemmers zullen vol in de aanval gaan. "We moeten de structuur dusdanig inrichten dat de kans zo groot mogelijk wordt om te scoren in die zes minuten. Of we nou met 0-1 of 0-2 verliezen is minder belangrijk; het gaat erom dat we nog punten kunnen pakken", aldus Letsch.

"En natuurlijk is het ook van belang hoe Sparta dit gaat aanvliegen, al passen we ons niet aan op basis van wat we van hen verwachten. We willen zelf de regie nemen. Voor Sparta is het overigens óók een gekke situatie."

'Het heeft ook iets interessants'

Beide clubs moeten dezelfde spelers opstellen die in het veld stonden op het moment dat er gestaakt werd, al mag Vitesse wel vervangers aanwijzen voor Jeroen Houwen en Maximilian Wittek, die inmiddels geblesseerd zijn. Bij Sparta geldt dat waarschijnlijk voor Mario Engels.

Zowel Vitesse als Sparta wisselde tijdens de wedstrijd in maart drie keer en mag dus nog twee wissels doorvoeren. De spelers die er destijds uit werden gehaald, mogen niet opnieuw worden ingebracht.

Sparta-verdediger Bart Vriends laat aan De Telegraaf weten dat hij wel zin heeft in het aparte duel. "Het is krankzinnig, maar het heeft ook iets interessants", zegt hij. "Het is bijna een andere sport. Zes minuten proberen geen goal tegen te krijgen."

Trainer Henk Fraser hoopt tactisch de juiste balans te vinden. "We gaan de wedstrijd in met een focus zoals je die ook hebt voor een duel van negentig minuten", zegt hij tegen De Telegraaf. "Maar we moeten wel beseffen dat het volle bak zal zijn in die zes minuten."

Vitesse-Sparta Rotterdam wordt dinsdag vanaf 18.45 uur uitgespeeld en begint met een doeltrap van Okoye. Als Sparta wint, dan klimt de ploeg van trainer Fraser van de laatste naar de zestiende plaats in de Eredivisie.

