De KNVB heeft alle gemeenten er dinsdag toe opgeroepen om te blijven investeren in voetbalverenigingen. De voetbalbond doet dat in een open brief met de titel Voetbal is meer dan een sport.

De brief, die is ondertekend door directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee, is ook naar alle gemeenteraadsleden gestuurd. De oproep komt precies in de periode dat in de meeste gemeenten wordt onderhandeld over de coalitieakkoorden, waarin ook de begrotingen voor de komende vier jaar worden besproken.

"Voetbal vormt het grootste sociale netwerk van Nederland", schrijft Van der Zee. "De sport levert een enorme bijdrage aan onze samenleving op het gebied van gezondheid, verbinding en economie. Dit maakt de bijna drieduizend voetbalverenigingen onmisbaar in de gemeenten in Nederland."

Het CBS becijferde in februari dat 11 procent van de inkomsten van sportclubs uit subsidies bestaat. Daarnaast dragen gemeentes vaak zorg voor (een deel van) de accommodatie. Veel amateurclubs werden in de afgelopen twee jaar hard getroffen door de gevolgen van corona en bleven op de been door steunpakketten.

"Wie investeert in de sport behaalt winst in de wijk, op school, in de zorg én op het veld. Geef de vereniging in jouw gemeente daarom de komende jaren de aandacht die ze verdient. Te beginnen met een basisplek in het coalitieakkoord", richt de KNVB zich tot de gemeenteraadsleden.

Nederland telt bijna 3.000 voetbalverenigingen, 1,2 miljoen amateurvoetballers en 400.000 vrijwilligers bij voetbalverenigingen. Daarmee is voetbal met afstand de grootste sport in Nederland; de op een na grootste sportbond, de KNLTB (tennis), telt 600.000 leden.