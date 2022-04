Xavi baalt enorm van de manier waarop FC Barcelona zich maandag in eigen huis liet verrassen door laagvlieger Cádiz CF (0-1). De trainer van de Spaanse topclub hoopt dat het een incident was.

"Ik ben boos. We hebben een gouden kans laten liggen om afstand te nemen in de strijd om plaatsing voor de Champions League en het kampioenschap is nu praktisch niet haalbaar meer", zei Xavi na de nederlaag in Camp Nou.

"We moeten elkaar de waarheid zeggen en snel verbeteren. We misten vandaag het enthousiasme, de wil om te winnen en toonden geen karakter. Van Cádiz mag je niet verliezen. We hebben het aan onszelf te wijten."

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam in de tweede helft op naam van Cádiz-spits Lucas Pérez. Frenkie de Jong en Memphis Depay stonden in de basis bij Barcelona, terwijl Luuk de Jong in de slotfase inviel.

Met de nederlaag kwam er voor Barcelona een einde aan een reeks van zeven overwinningen. De Catalanen staan tweede in La Liga, op vijftien punten van koploper Real Madrid. De top vier plaatst zich voor de Champions League.

De volgende wedstrijd van Barcelona is donderdag, wanneer de ploeg van Xavi op bezoek gaat bij concurrent Real Sociedad, die zesde staat. Zondag komt nummer veertien Rayo Vallecano naar Camp Nou.

