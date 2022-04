Het nieuws dat het zoontje van Cristiano Ronaldo maandag kort na de geboorte is overleden, maakt veel los in de sportwereld. Onder meer zijn club Manchester United en de nationale ploeg van Portugal laten weten met de voetballer mee te rouwen.

"Jouw pijn is onze pijn", twittert Manchester United, de club waar Ronaldo vorig jaar zomer na twaalf jaar terugkeerde. "We zenden liefde en kracht naar jou en jouw familie."

Ook aartsrivaal Manchester City leeft mee met de voetballer en zijn vriendin Georgina Rodríguez. "Namens de hele club sturen we onze welgemeende condoleances", twittert de Engelse kampioen.

Ook Ronaldo's voormalige clubs Sporting CP en Real Madrid laten van zich horen. "Heel veel sterkte, de hele Sporting-familie staat achter je", melden de Portugezen, waar de aanvaller twintig jaar geleden zijn profdebuut maakte.

Real Madrid, waarmee Ronaldo viermaal de Champions League won, komt met een statement op de website: "Real Madrid CF, de president en de raad van bestuur zijn diep bedroefd door het overlijden van een van de kinderen die onze lieve Cristiano Ronaldo en zijn partner, Georgina Rodríguez, verwachtten."

De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar en zijn vriendin verwachtten een tweeling. Maandagavond kwam Ronaldo met de trieste mededeling dat alleen zijn dochtertje de geboorte heeft overleefd.

Portugese voetbalbond: 'Sterkte aanvoerder'

De voetbalbond van Portugal laat eveneens weten te denken aan de topscorer aller tijden van de nationale ploeg. "Veel sterkte, aanvoerder", zo luidt de tekst, begeleid door een rood hartje.

Ook namens de Premier League is er een boodschap voor de 37-jarige speler. "De gedachten van iedereen bij de Premier League zijn bij jou en jouw familie, Cristiano."

Marcus Rashford, ploeggenoot bij Manchester United, laat weten erg verdrietig te zijn. "Mijn gedachten zijn bij jou en Georgina, broer. Ik leef zo met jullie mee."

In oktober maakte Ronaldo bekend dat hij en Rodríguez in verwachting waren van een tweeling. De voetballer had al vier kinderen. Zijn oudste, Cristiano junior, is elf jaar. In 2017 werd hij via een draagmoeder vader van een tweeling, een meisje en een jongen. Met zijn huidige vriendin kreeg hij later in dat jaar nog een meisje.