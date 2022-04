FC Barcelona heeft voor de tweede keer in vijf dagen een flinke tegenvaller te verwerken gekregen. Na de uitschakeling door Eintracht Frankfurt in de Europa League verloren de Catalanen maandag in La Liga thuis met 0-1 van degradatiekandidaat Cádiz.

Voor Barcelona komt zo een einde aan een reeks van zeven overwinningen in de Spaanse competitie. Door die goede serie was de ploeg van coach Xavi naar de tweede plaats achter koploper Real Madrid geklommen.

Bij de thuisploeg stonden Frenkie de Jong en Memphis Depay in de basis. Voor Memphis was het zijn eerste basisplaats in de competitie sinds begin december vorig jaar. Na een uur spelen werd hij vervangen door Pierre-Emerick Aubameyang.

Luuk de Jong kwam dertien minuten voor tijd in het veld voor Frenkie de Jong. De spits was bij zijn eerste balcontact dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal uit een corner werd gekeerd door Cádiz-doelman Jeremías Ledesma.

Het enige doelpunt in Camp Nou kwam op naam van Lucas Pérez. Hij schoot drie minuten na rust van dichtbij raak, nadat Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen aanvaller Rubén Sobrino tot twee keer toe van scoren had afgehouden. Cádiz klimt van de achttiende naar de zestiende plaats en staat nu net boven de degradatiestreep.

Harde kern Barcelona bleef uit protest thuis

Barcelona staat ondanks de blamage in eigen huis nog altijd tweede, met zestig punten uit 31 wedstrijden. Sevilla heeft evenveel punten, maar een wedstrijd meer gespeeld én een minder doelsaldo. Real Madrid is met 75 punten uit 32 duels hard op weg naar de landstitel.

Sinds donderdag weet Barcelona dat het dit seizoen zonder prijs af zal sluiten. De ploeg was de topfavoriet om de Europa League te winnen, maar ging in eigen huis verrassend met 2-3 onderuit tegen Eintracht Frankfurt.

Meer dan 30.000 supporters van de Duitse club hadden voor die return een kaartje weten te bemachtigen, waardoor het leek of Barcelona een uitwedstrijd speelde. Uit protest tegen de hele gang van zaken bleef de fanatieke aanhang van Barcelona tegen Cádiz weg.

