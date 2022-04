FC Den Bosch heeft maandag dankzij een razendsnel doelpunt de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie met 0-1 gewonnen. Jeremy Cijntje scoorde in De Galgenwaard al na twaalf seconden.

Cijntje profiteerde van een blunder van Rick Meissen. De verdediger schoof de bal vlak na de aftrap zomaar in de voeten van de aanvaller van FC Den Bosch. Die kreeg een vrije doortocht naar het doel en klopte keeper Thijmen Nijhuis met een schot in de korte hoek.

De treffer van de huurling van Heracles Almelo is de snelste in de Eerste Divisie in vier jaar tijd. In 2018 scoorde Robert Braber namens RKC Waalwijk tegen Helmond Sport al na elf seconden.

Het record in het Nederlands betaald voetbal blijft op naam van Kees van Ierssel. Hij scoorde in 1968 namens Baronie in de Tweede Divisie al na zeven tellen.

FC Den Bosch klimt door de overwinning naar de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. In de stand van de vierde en laatste periode staat de ploeg van trainer Jack de Gier met nog drie wedstrijden te gaan vijfde.

Jong FC Utrecht is de nummer zeventien van de ranglijst. Tegen FC Den Bosch waren er basisplaatsen voor Moussa Sylla en Remco Balk, die ook regelmatig meedoen in de hoofdmacht van Utrecht.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de razendsnelle goal van FC Den Bosch te bekijken.

