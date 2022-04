Het pasgeboren zoontje van Cristiano Ronaldo is overleden. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar en zijn vriendin Georgina Rodriguez waren in verwachting van een tweeling, maar alleen zijn dochtertje heeft de geboorte overleefd.

"Met groot verdriet moeten wij mededelen dat ons zoontje is overleden", aldus Ronaldo maandag in een verklaring. "Het is de grootste pijn die je als ouder kan voelen. Alleen de geboorte van ons meisje geeft ons de kracht om door te gaan."

De 37-jarige aanvaller van Manchester United schrijft dat hij en Rodriguez "kapot zijn van het verlies". Het stel vraagt de komende tijd om privacy.

"Onze zoon, je bent een engel en we zullen altijd van je houden", besluit Ronaldo de verklaring. Daarin bedankt hij de artsen en verplegers voor hun steun.

Ronaldo en Rodriguez maakten in oktober bekend in verwachting te zijn

In oktober maakte Ronaldo bekend dat hij en Rodriguez in verwachting waren van een tweeling. Voor de geboorte van de tweeling had de Portugees al vier kinderen. In november 2017 kreeg hij zijn eerste kindje met Rodriguez, dochter Alana.

Kort daarvoor werd Ronaldo via een draagmoeder vader van een tweeling, een meisje en een jongen. Zijn oudste kind, Cristiano Junior, werd in 2010 geboren.

Ronaldo maakte zaterdag nog een hattrick voor Manchester United in de Premier League-wedstrijd tegen Norwich City en bezorgde zijn club daarmee een 3-2-overwinning. Dinsdag staat voor United de topper tegen Liverpool op het programma.