Wat de mannen van Ajax zondag niet lukte, deden de vrouwen van Ajax een dag later wel: PSV verslaan in de bekerfinale. De manier waarop de formatie van trainer Erik ten Hag een voorsprong uit handen had gegeven, gebruikte Ajax-speelster Victoria Pelova om haar ploeggenoten scherp te houden.

Net als de mannen stonden de Ajax Vrouwen halverwege met 1-0 voor. "In de rust zei ik dat we er echt voor moesten zorgen om de voorsprong vast te houden. En niet weg moesten geven in het begin van de tweede helft, zoals bij de mannen gebeurde", zei Pelova tegen ESPN. "Dus dat neem je wel mee."

De Ajax Vrouwen incasseerden na rust weliswaar de gelijkmaker, maar wonnen uiteindelijk met 2-1, de uitslag waarmee de mannen zondag verloren. Het winnende doelpunt in Nijmegen kwam van het hoofd van Romée Leuchter, na een mooie voorzet van Pelova.

"Tegen Zuid-Afrika gaf ik precies zo'n voorzet op haar, maar toen scoorde ze niet", verwees de international naar de met 5-1 gewonnen oefeninterland van vorige week tussen de Oranjevrouwen en Zuid-Afrika. "Gelukkig was ze nu gefocust en deed ze wel haar best", voegde ze lachend toe.

Voor Pelova, die sinds 2019 voor Ajax speelt, is de bekerwinst pas de eerste hoofdprijs in haar carrière. "Eindelijk, op mijn 22e", zuchtte ze. "Maar nu is het doel om dit seizoen ook kampioen te worden. Met deze ploeg heb ik daar alle vertrouwen in."

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om de 1-1 van PSV en het winnende doelpunt van Ajax te bekijken.

Leuchter: 'Spelen tegen PSV niet extra bijzonder'

Met een goal en een assist werd Leuchter uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. "Als je naar de cijfers kijkt, is het misschien wel terecht", vond ze. "Maar we hebben het echt als team gedaan, dus eigenlijk had iedereen het mogen worden."

De 21-jarige aanvaller maakte zo het verschil tegen de ploeg die ze vorige zomer verliet om voor Ajax te gaan voetballen. Toch zag ze de finale tegen haar oude club niet als een bijzonder affiche.

"Ik heb dit seizoen al vaker tegen PSV gespeeld, dus het nieuwe is er wel vanaf. Het maakte me dan ook niet uit tegen wie we de bekerfinale zouden spelen. Al heb ik dit seizoen al wel vaker tegen PSV gescoord, dus mijn oude club ligt me wel."