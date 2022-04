Joshua Zirkzee en Wesley Hoedt hebben maandag met Anderlecht naast de Beker van België gegrepen. KAA Gent was in de finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel na strafschoppen (4-3) te sterk.

Doelman Davy Roef pakte de laatste twee penalty's van Anderlecht en bezorgde Gent daarmee voor de vierde keer de nationale beker. In de reguliere speeltijd en de verlenging werd niet gescoord.

Zirkzee en Hoedt hadden beiden een basisplaats. Zirkzee werd al na amper een uur spelen gewisseld door trainer Vincent Kompany en Hoedt speelde de volledige 120 minuten. Hij zag zijn ploeggenoten Josh Cullen en Michael Murillo vanaf 11 meter missen.

De finale tussen Gent en Anderlecht was weinig hoogstaand. Beide ploegen wisten amper iets te creëren. Gent, met de Amsterdamse aanvaller Tarik Tissoudali in de basis, kreeg in de 116e minuut de grootste kans. Darko Lemajic schoot de bal van dichtbij tegen de onderkant van de lat.

De laatste prijs van Gent dateerde van zeven jaar geleden, toen de ploeg ook onder leiding van trainer Hein Vanhaezebrouck de landstitel en de Belgische supercup veroverde. Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs.

Een toeschouwer wordt weggevoerd nadat hij zichzelf had vastgebonden aan de doelpaal.

Toeschouwer bindt zich vast aan doelpaal

Aan het einde van de reguliere speeltijd vond een opvallend incident plaats. Een toeschouwer liep het veld op en bond zichzelf vast aan een doelpaal. Hij had op zijn shirt de tekst No soccer on a dead planet staan.

Stewards wisten de activist al snel los te maken en sleepten hem van het veld. Volgens Belgische media gaat het om dezelfde man die twee weken geleden in de Ronde van Vlaanderen ook over de weg bij de finish liep.

Anderlecht eindigde in de reguliere competitie op de derde plaats en gaat de komende weken in de play-offs om de landstitel strijden. Gent werd vijfde, met twee punten minder dan Anderlecht, en ontbreekt in de play-offs om het kampioenschap.

Vorig jaar won het KRC Genk van trainer John van den Brom de Belgische beker. De Nederlandse coach werd begin december ontslagen en werkt nu in Saoedi-Arabië.