Joshua Zirkzee en Wesley Hoedt hebben maandag met Anderlecht naast de Beker van België gegrepen. KAA Gent was in de finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel na strafschoppen (4-3) te sterk. In de Italiaanse Serie A gaf Napoli in blessuretijd een voorsprong weg tegen AS Roma: 1-1.

Doelman Davy Roef pakte de laatste twee penalty's van Anderlecht en bezorgde Gent daarmee voor de vierde keer de nationale beker. In de reguliere speeltijd en de verlenging werd niet gescoord.

Zirkzee en Hoedt hadden beiden een basisplaats. Zirkzee werd al na amper een uur spelen gewisseld door trainer Vincent Kompany en Hoedt speelde de volledige 120 minuten. Hij zag zijn ploeggenoten Josh Cullen en Michael Murillo vanaf 11 meter missen.

De finale tussen Gent en Anderlecht was weinig hoogstaand. Beide ploegen wisten amper iets te creëren. Gent, met de Amsterdamse aanvaller Tarik Tissoudali in de basis, kreeg in de 116e minuut de grootste kans. Darko Lemajic schoot de bal van dichtbij tegen de onderkant van de lat.

De laatste prijs van Gent dateerde van zeven jaar geleden, toen de ploeg ook onder leiding van trainer Hein Vanhaezebrouck de landstitel en de Belgische supercup veroverde. Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs.

Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly baalt na het gelijkspel tegen AS Roma. Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly baalt na het gelijkspel tegen AS Roma. Foto: Reuters

Napoli raakt verder achterop in titelrace

Napoli stond in het eigen Stadio Diego Armando Maradona lang met 1-0 voor tegen AS Roma, maar moest in de blessuretijd de gelijkmaker van invaller Stephan El Shaarawy incasseren: 1-1. Vorige week verloor Napoli thuis met 3-2 van Fiorentina.

De club uit Napels heeft na 33 competitiewedstrijden vier punten achterstand op koploper AC Milan. Die ploeg won vrijdag al met 2-0 van Genoa. Internazionale, dat een wedstrijd minder speelde, heeft twee punten minder dan Milan.

Lorenzo Insigne opende na tien minuten de score uit een strafschop, die pas na tussenkomst van de VAR was toegekend. De scheidsrechter liet in eerste instantie doorspelen nadat oud-PSV'er Hirving Lozano in het strafschopgebied onderuit was gegaan bij een duel met Roger Ibañez. Uit de tv-beelden bleek dat de Mexicaan niet vrijwillig viel, maar van achteren was aangetikt door de Braziliaanse verdediger van Roma.

Insigne maakte zijn negende doelpunt van het seizoen, de achtste vanaf 11 meter. De aanvoerder van Napoli heeft nu 26 penalty's benut in de Serie A. Alleen Diego Maradona scoorde met 29 benutte strafschoppen vaker vanaf 11 meter voor de club. Bij AS Roma speelde oud-Feyenoorder Rick Karsdorp de hele wedstrijd.

