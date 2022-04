Teun Koopmeiners heeft in de Serie A een slechte avond beleefd met Atalanta. De Nederlander maakte maandag een eigen doelpunt in de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen Hellas Verona. Ook Napoli verspeelde punten, terwijl Joshua Zirkzee en Wesley Hoedt met Anderlecht naast de Beker van België grepen.

Koopmeiners kon weinig doen aan het ongelukkige moment tien minuten voor rust, wat de 1-2 voor Hellas Verona betekende. Ivan Ilic schoot van dichtbij tegen keeper Juan Musso op, waarna de bal via de borst van de meegelopen Oranje-international alsnog in het doel rolde.

Naast Koopmeiners hadden ook Hans Hateboer en Marten de Roon een basisplaats bij Atalanta. De Roon droeg de aanvoerdersband en Hateboer werd kort na rust gewisseld.

Hellas Verona had in de blessuretijd van de eerste helft de leiding genomen via Federico Ceccherini. Giorgio Scalvini deed in de slotfase nog iets terug namens de thuisclub.

Atalanta staat met 51 punten slechts achtste en ziet de kansen op Europees voetbal steeds verder afnemen. De ploeg van de drie Oranje-internationals werd afgelopen week in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld door RB Leipzig.

Napoli verspeelt punten in titelstrijd

In de strijd om de Italiaanse landstitel verspeelde Napoli thuis tegen AS Roma dure punten: 1-1. De ploeg stond in het eigen Stadio Diego Armando Maradona lang met 1-0 voor, maar moest in de blessuretijd de gelijkmaker van invaller Stephan El Shaarawy incasseren.

De club uit Napels heeft na 33 competitiewedstrijden vier punten achterstand op koploper AC Milan. Die ploeg won vrijdag al met 2-0 van Genoa. Internazionale, dat een wedstrijd minder speelde, heeft twee punten minder dan Milan.

Lorenzo Insigne opende na tien minuten de score uit een strafschop, die pas na tussenkomst van de VAR was toegekend. Het was zijn negende doelpunt van het seizoen en zijn achtste vanaf 11 meter. Bij AS Roma speelde oud-Feyenoorder Rick Karsdorp de hele wedstrijd.

Zirkzee en Hoedt grijpen naast beker

Zirkzee en Hoedt grepen met Anderlecht naast de Beker van België. KAA Gent was in de finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel na strafschoppen (4-3) te sterk.

Doelman Davy Roef pakte de laatste twee penalty's van Anderlecht en bezorgde Gent daarmee voor de vierde keer de nationale beker. In de reguliere speeltijd en de verlenging werd niet gescoord.

Zirkzee en Hoedt hadden beiden een basisplaats. Zirkzee werd al na amper een uur spelen gewisseld door trainer Vincent Kompany en Hoedt speelde de volledige 120 minuten. Hij zag zijn ploeggenoten Josh Cullen en Michael Murillo vanaf 11 meter missen.

De laatste prijs van Gent dateerde van zeven jaar geleden, toen de ploeg ook onder leiding van trainer Hein Vanhaezebrouck de landstitel en de Belgische supercup veroverde. Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs.