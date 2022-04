De voetbalsters van Ajax hebben maandag voor de vijfde keer in de historie de KNVB-beker gewonnen. In de finale in Nijmegen werd PSV met 2-1 verslagen.

Romée Leuchter werd met een doelpunt in de 76e minuut matchwinner voor Ajax. Daarnaast gaf ze de assist bij de 1-0. De 21-jarige aanvaller speelde de afgelopen twee seizoenen nog voor PSV.

De vrouwen van Ajax pakten de KNVB-beker eerder in 2014, 2017, 2018 en 2019. Vorig jaar veroverde PSV voor het eerst de beker, door in de finale met 1-0 van ADO Den Haag te winnen.

Ajax heeft dit seizoen ook nog zicht op de dubbel. De ploeg van trainer Danny Schenkel staat tweede in de Vrouwen Eredivisie, drie punten achter koploper FC Twente.

Bij de bekerfinale voor mannen waren de rollen zondag nog omgekeerd. In De Kuip ging PSV met de zege aan de haal, door na rust een 1-0-achterstand om te buigen in een 2-1-zege.

Voormalig PSV-speelster Romée Leuchter was met een goal en een assist de uitblinker bij Ajax. Voormalig PSV-speelster Romée Leuchter was met een goal en een assist de uitblinker bij Ajax. Foto: Pro Shots

Ajax slaat twee minuten na gelijkmaker PSV toe

In de vrouwenfinale nam Ajax kort voor rust de leiding. Leuchter werd in de 39e minuut op de rand van het zestienmetergebied aangespeeld en tikte de bal breed op de inlopende Nadine Noordam, die beheerst in de hoek raak schoot.

De tweede helft in Nijmegen verliep spectaculairder dan de eerste, met kansen voor beide doelen. Na een fout van verdedigster Jonna van de Velde, die zich bij de zijlijn simpel liet aftroeven, kon Amalie Thestrup in de 74e minuut bij de eerste paal de gelijkmaker binnenwerken.

PSV kon maar kort genieten van die gelijke stand. Na een fraaie pass van Victoria Pelova kopte Leuchter de bal in de 76e minuut via de grond in het doel. Die klap kwam de Eindhovense ploeg van trainer Rick de Rooij niet meer te boven.