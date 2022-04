Giovanni van Bronckhorst blikt terug op een "geweldige week" bij Rangers FC. De oud-international van Oranje bereikte met de Schotse topclub de halve finales van de Europa League en won bovendien voor het eerst de Old Firm als trainer.

"Het was een geweldige week voor ons. Eerst de zege op Braga en nu ook nog eens het bereiken van de bekerfinale", zei Van Bronckhorst zondag na de overwinning op rivaal Celtic. "Het momentum is perfect."

Drie dagen voor het duel met Celtic was er voor de ploeg van Van Bronckhorst nog een slijtageslag in de kwartfinales van de Europa League. In het Ibrox Stadium rekende Rangers in de verlenging af met Braga en plaatste het zich voor het eerst sinds 2008 voor een Europese halve finale.

Door de zege op Celtic staan de Rangers voor het eerst sinds 2016 weer eens in de Schotse bekerfinale. Bovendien was het voor Van Bronckhorst zijn eerste overwinning in de Old Firm als trainer. De vorige twee edities gingen verloren, maar dit keer sloeg Rangers opnieuw toe in de verlenging: 2-1.

"We moesten er diep voor gaan, maar hebben enorm veel karakter getoond. Constant hebben we het gevoel gehad dat we de finale konden halen", zei Van Bronckhorst, die het met zijn ploeg in de finale opneemt tegen Heart of Midlothian FC.

Giovanni van Bronckhorst met verdediger James Tavernier. Giovanni van Bronckhorst met verdediger James Tavernier. Foto: Getty Images

Van Bronckhorst aast op eerste hoofdprijs met Rangers

Het bekertoernooi biedt Van Bronckhorst de kans om de tegenvallende resultaten in de competitie enigszins goed te maken. De Nederlander nam het roer bij Rangers over als koploper, maar Rangers heeft inmiddels als nummer twee een achterstand van zes punten op Celtic.

"Het is belangrijk dat we in een finale staan, maar we hebben nog niets gewonnen", temperde Van Bronckhorst het enthousiasme. "Het belangrijke is nu om de finale ook te winnen en we hebben de overtuiging dat het mogelijk is."

Naast de bekerfinale is voor Van Bronckhorst de halve finale van de Europa League iets om naar uit te kijken. De Schotten schakelden eerder in het toernooi Borussia Dortmund uit en hopen nu tegen RB Leipzig opnieuw op succes tegen een Bundesliga-club.

"De afgelopen week geeft ons veel vertrouwen, maar we weten ook dat je iedere wedstrijd weer vanaf nul begint", zei Van Bronckhorst. "We moeten deze week rusten en zorgen dat we er vanaf volgende week weer klaar voor zijn."

Het eerste duel van het tweeluik tussen Rangers FC en RB Leipzig vindt plaats op 28 april. De return is een week later in het Ibrox Stadium. De Schotse bekerfinale staat voor 21 mei gepland.