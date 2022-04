Hoewel Virgil van Dijk de kans klein acht dat Liverpool dit seizoen alle vier de mogelijke prijzen wint, maakt de verdediger geen geheim van zijn ambities. Van Dijk wil met 'The Reds' als allereerste club de zogenoemde quadrupel winnen.

"Niemand heeft het eerder voor elkaar gekregen om in Engeland vier prijzen in een seizoen te winnen", zegt de dertigjarige Van Dijk in gesprek met BBC. "En daar is een reden voor. Het is namelijk haast onmogelijk."

Liverpool won dit seizoen al de League Cup en is nog in de race voor de landstitel, de FA Cup en de Champions League. In de competitie staat de ploeg van Van Dijk één punt achter koploper Manchester City, terwijl Liverpool in de FA Cup (finale) en Champions League (halve finale) in de eindfase zit.

Van Dijk volgt met de uitspraken zijn trainer Jürgen Klopp, die recent al liet weten niet te rekenen op vier prijzen met Liverpool. De Duitse manager wijst daarbij vooral op het overvolle speelschema.

"Daardoor heeft nog nooit een club de quadrupel gewonnen", doelde de Duitse manager op het gebrek aan rust gedurende het seizoen. "Het is gewoon ongelooflijk moeilijk en ik denk dat het simpelweg niet kan."

Virgil van Dijk met Liverpool-manager Jürgen Klopp. Virgil van Dijk met Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: Getty Images

'Iets waar iedere voetballer van droomt'

Ondanks de "haast onmogelijke" opgave waar Van Dijk met Liverpool voor staat, maakt de verdediger er geen geheim van dat hij hoopt op een unicum. "Het is iets waar iedere voetballer van droomt: alle competities winnen waarin je meedoet."

"Maar al dat praten over de quadrupel komt van buitenaf en kan bij ons voor extra druk zorgen. We zullen zien, het beste is om niet te ver vooruit te kijken en ons te richten op de eerstvolgende wedstrijd."

Van Dijk speelt dinsdagavond met Liverpool in de Premier League-topper tegen Manchester United. Zondag wacht voor de ploeg van trainer Klopp de Merseyside-derby tegen Everton.

