Trainer Roger Schmidt sprak na de KNVB-bekerwinst zondag van een succesvol seizoen voor PSV, maar voor Ajax is dat anders. De Amsterdammers moeten de titel pakken om te kunnen spreken van een geslaagd seizoen en trainer Erik ten Hag en captain Dusan Tadic twijfelen er niet aan of dat gaat lukken.

"Het had ons geholpen in de titelstrijd als we de beker hadden gewonnen. We willen elke prijs pakken, maar nu moeten wij pak schaal", zei Tadic zondag op zijn bekende manier. "De schaal is de belangrijkste prijs."

Ajax staat er ook nog altijd goed voor in de titelstrijd. De regerend landskampioen heeft vier punten voorsprong op nummer twee PSV en er zijn nog vijf speelronden te gaan in de Eredivisie. Tadic: "Het worden vijf finales."

Ten Hag gebruikte dat cliché eveneens en ook hij heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. Hij baseert zich daarbij ook op de bekerfinale, ook al ging die met 2-1 verloren tegen PSV.

"Mijn ploeg heeft karakter. Dat hebben ze vaker getoond", aldus Ten Hag. "Ook in de bekerfinale, ondanks alle tegenslag. Als je ons voor rust tegen PSV hebt zien voetballen, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. We moeten alleen niet de fouten van vlak na rust maken."

'Er is altijd rumoer bij Ajax'

Het worden hectische weken voor Ajax en Ten Hag, die zelf mondeling akkoord lijkt te zijn Manchester United. Ook veel spelers worden gelinkt aan andere clubs, maar dat mag volgens Tadic geen excuus zijn.

"Er is altijd rumoer over Ajax-spelers, dat is normaal en daar moeten we mee dealen. Het is aan ons om nu te laten zien dat we big boys zijn. Verantwoordelijkheid nemen, dat hoort erbij. Daarvoor speel je bij Ajax."

De eerstvolgende wedstrijd van Ajax is zaterdag het uitduel met NEC. PSV gaat later op die dag op bezoek bij SC Cambuur.