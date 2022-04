Karim Benzema heeft zondag opnieuw een heldenrol vertolkt bij Real Madrid. De spits maakte in blessuretijd het winnende doelpunt tegen Sevilla (2-3), dat bij rust nog met 2-0 voor stond. In Frankrijk won Paris Saint-Germain van Olympique Marseille, de tegenstander van Feyenoord in de halve finales van de Conference League.

Real leek in Sevilla op weg naar de vierde nederlaag van het La Liga-seizoen. De thuisclub leidde bij rust door doelpunten van Ivan Rakitic en Erik Lamela, maar kon die voorsprong niet vasthouden.

De comeback van de koploper van Spanje kreeg gestalte door een doelpunt van Rodrygo vroeg in de tweede helft. In de 83e minuut zorgde Nacho voor de gelijkmaker, waarna Benzema het feest voor Real in de extra tijd compleet maakte met zijn 25e competitiegoal.

Er staat dit seizoen geen maat op de 34-jarige Fransman. Onlangs vertolkte hij ook al een heldenrol in de Champions League met onder meer hattricks tegen Paris Saint-Germain en Chelsea. Tegen Chelsea zorgde hij dinsdag in de return bovendien voor de beslissing met een doelpunt in de verlenging.

Mede dankzij Benzema's inbreng is Real hard op weg naar de Spaanse landstitel. Met nog zes duels te gaan is de voorsprong op nummer twee FC Barcelona, dat wel twee wedstrijden tegoed heeft, vijftien punten. Sevilla staat derde.

Neymar en Mbappé doen het voor PSG

In Frankrijk was Paris Saint-Germain met 2-1 te sterk voor Marseille. Robin van Persie was namens Feyenoord aanwezig om Marseille, de komende tegenstander in de Conference League, aan het werk te zien.

De voormalige Oranje-international zag Neymar de score op fraaie wijze openen. Na de gelijkmaker van Duje Caleta-Car zorgde Kylian Mbappé in de extra tijd van de eerste helft uit een penalty voor de eindstand.

Met de overwinning op eigen veld lijkt PSG de strijd om het Franse kampioenschap te hebben beslist. De Parijzenaars hebben nu vijftien punten voorsprong op nummer twee Marseille, met nog zes speelronden voor de boeg in de Ligue 1.

Feyenoord en Marseille treffen elkaar donderdag 28 april eerst in Rotterdam en staan een week later op Franse bodem tegenover elkaar. De winnaar van het tweeluik mag zich Conference League-finalist noemen.

