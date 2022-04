Trainer Roger Schmidt kwam zondag superlatieven tekort om de winst van PSV op Ajax in de bekerfinale te omschrijven. De Duitser, die komende zomer vertrekt, spreekt van een geslaagd seizoen.

"Ik ben zo ongelooflijk trots", zei Schmidt na de 2-1-overwinning in De Kuip. "Wat mijn ploeg heeft gedaan, dat is echt ongelooflijk. Ik houd van mijn spelers voor wat ze hier gedaan hebben."

PSV streed donderdag voor wat het waard was tegen Leicester City. Het was niet voldoende om door te dringen tot de halve finale van de Conference League; de Eindhovenaren verloren met 1-2.

"Maar toch stonden we er weer tegen Ajax. Natuurlijk zat het wel mee", doelde Schmidt op onder meer twee afgekeurde doelpunten van Ajax. "Maar dat dwing je ook af. En het heeft dit seizoen ook wel eens tegengezeten."

'Voor een geslaagd seizoen hoef je niet alles te winnen'

Voor Schmidt is het seizoen al geslaagd, met winst van de KNVB-beker, de Johan Cruijff Schaal en een kwartfinaleplaats in de Conference League. "Dat lijkt me wel duidelijk. Je hoeft niet alles te winnen om van een succesvol seizoen te spreken toch?", zei de 55-jarige Duitser.

"Natuurlijk willen we ook nog kampioen worden. We hebben een achterstand van vier punten op Ajax. Die willen we in de laatste vijf speelronden inlopen. We kunnen alleen maar vijf keer winnen en hopen dat Ajax iets laat liggen. Maar ook met de tweede plaats is het seizoen dus geslaagd voor mij. Dat meen ik echt."

PSV gaat zaterdag op bezoek bij SC Cambuur, waarna nog wedstrijden tegen Willem II (thuis), Feyenoord (uit), NEC (thuis) en PEC Zwolle (uit) volgen.