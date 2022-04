Erik ten Hag wijt het verlies van Ajax in de KNVB-bekerfinale (2-1) tegen PSV aan een gebrek aan geluk en zet daarnaast ook vraagtekens bij beslissingen van de arbitrage. Volgens de trainer had zijn ploeg een penalty verdiend, waarna hij ook nog twee Amsterdamse treffers afgekeurd zag worden wegens buitenspel.

"Alles, maar dan ook echt alles zat tegen in deze wedstrijd", zei Ten Hag na afloop op de persconferentie in De Kuip. "We moesten zoveel dompers achter elkaar verwerken. Geen penalty. We maakten 0-2, maar die werd afgekeurd. We maakten 2-2, maar ook die werd afgekeurd. Daarna nog een bal op de paal. Op een gegeven moment was het gewoon te veel."

Ten Hag baalt vooral van het moment met Dusan Tadic in de twintigste minuut. De Servische aanvoerder ging in het zestienmetergebied naar de grond na een duel met Joey Veerman, waarna Danny Makkelie geen strafschop gaf.

Tadic noemde het "100 procent" een strafschop en Ten Hag sloot zich daarbij aan. "We hadden penalty moeten hebben. Dan hadden we nog voor rust op een 0-2-voorsprong gestaan."

Ajax leek vlak voor rust nog wel op 0-2 te komen, maar het doelpunt van Noussair Mazraoui werd afgekeurd omdat Tadic eerder buitenspel had gestaan. "Dat was vrij lang voor de goal viel", aldus Ten Hag. "Volgens mij is de regel daar niet voor bedoeld."

'Ongelukkige samenloop van omstandigheden'

Ten Hag benadrukte dat zijn ploeg ondanks alle tegenslag karakter toonde. "We hebben de rug gerecht en hadden niet mogen verliezen, maar dat is wel gebeurd. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden."

Toch was Ten Hag ook kritisch op zijn ploeg, die vlak na rust de voorsprong uit handen gaf. Érick Gutiérrez kopte in de 47e minuut de 1-1 binnen en drie minuten later maakte Gakpo de winnende treffer.

"Ik denk niet dat iemand in de rust had gedacht dat PSV nog zou winnen", vertelde Ten Hag. "We waren kort na rust onvoldoende gefocust en maakten een paar fouten. Dat kan niet tegen dit PSV, want dat is een heel goede ploeg."

Door de nederlaag heeft Ajax nog één kans om dit seizoen een prijs te pakken, nadat in de strijd om de Johan Cruijff Schaal al met 0-4 verloren werd van PSV. De ploeg van Ten Hag heeft in de Eredivisie vier punten voorsprong op de Eindhovenaren en willen in de laatste vijf speelronden het derde kampioenschap op rij veiligstellen.