PSV-aanvoerder Cody Gakpo had in de bekerfinale tegen Ajax al voor rust het gevoel dat zijn ploeg kon winnen. De Eindhovenaren versloegen de Amsterdammers zondag in een vermakelijke wedstrijd met 2-1 en wonnen zo voor het eerst in tien jaar weer eens de KNVB-beker.

"Dit hadden we nodig. Dit hebben we verdiend", jubelde Gakpo bij ESPN. "We hebben er een jaar lang hard voor gestreden, in zowel Europa als de Eredivisie en de beker. Eindelijk weer een prijs."

PSV kwam halverwege de eerste helft op achterstand door een treffer van Ryan Gravenberch. Vlak voor rust vond ook Noussair Mazraoui het doel voor Ajax, maar zijn goal werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Na rust draaide PSV de achterstand binnen een minuut om in een voorsprong via Érick Gutiérrez en Gakpo. Daarna was Ajax nog een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar gaven de Eindhovenaren de overwinning niet meer uit handen.

"In de tweede helft kwamen we goed uit de kleedkamer. We voelden in de eerste helft al dat het mogelijk was. Zij waren minder dominant dan normaal. We zetten er goed druk op en we wisten dat we zouden scoren als we de intensiteit omhoog gooiden."

PSV veroverde zo voor de tiende keer in de clubgeschiedenis de KNVB-beker. De ploeg van coach Roger Schmidt won begin dit seizoen ook de Johan Cruijff Schaal ten koste van Ajax (0-4).