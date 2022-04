PSV heeft zondag dankzij een overwinning op Ajax na tien jaar weer de KNVB-beker gewonnen. De Eindhovenaren kwamen tijdens de meeslepende finale in De Kuip terug van een achterstand en zegevierden met 2-1.

Halverwege de eerste helft zette Ryan Gravenberch Ajax op 0-1 en dat was ook de ruststand. Een vroege goal van PSV-spits Eran Zahavi werd afgekeurd wegens buitenspel, evenals een treffer van Ajax-rechtsback Noussair Mazraoui.

Twee doelpunten van PSV in de eerste vijf minuten na rust werden Ajax vervolgens fataal. In de 47e minuut kopte Érick Gutiérrez een vrije trap van Cody Gakpo binnen (1-1) en drie minuten later was het Gakpo zelf die 2-1 maakte. Hij schoot vanaf twintig meter raak na een fout van Lisandro Martínez.

In het restant bleef de wedstrijd zeer vermakelijk en werd een goal van Davy Klaassen afgekeurd wegens buitenspel. Een schot van Dusan Tadic eindigde op de paal. Zo bleef het 2-1, waardoor PSV na tien jaar weer bekerwinnaar is.

Eerder dit seizoen klopte PSV Ajax ook al in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4) en de ploeg van Roger Schmidt heeft ook nog een kansje op de titel. Eredivisie-koploper Ajax heeft met nog vijf speelronden te gaan wel een voorsprong van vier punten.

Ryan Gravenberch zette Ajax in de eerste helft op voorsprong. Ryan Gravenberch zette Ajax in de eerste helft op voorsprong. Foto: Getty Images

Ajax-fans schreeuwen tevergeefs om penalty

In de eerste KNVB-bekerfinale in een volle Kuip sinds 2019 was het PSV dat - drie dagen na de zware Conference League-wedstrijd tegen Leicester City - sterk begon. Na twaalf minuten leek de beloning te komen voor de Eindhovenaren, maar het doelpunt van Zahavi werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ajax kreeg vervolgens grip op de wedstrijd. De Amsterdamse fans achter het doel schreeuwden om een strafschop toen Tadic over het been van Joey Veerman ging, maar scheidsrechter Danny Makkelie wuifde het weg. Even later konden de Ajax-supporters alsnog juichen. Gravenberch schoot in de 23e minuut vanaf de rand van het strafschopgebied laag raak en tekende zo net als vorig jaar in de bekerfinale tegen Vitesse voor de openingstreffer.

Vier minuten later kon Ajax zelfs op 0-2 komen. Brian Brobbey, die in de spits verrassend de voorkeur kreeg boven Sébastien Haller, kon de bal bij de tweede paal net niet binnenglijden. Ajax scoorde nog wel een keer in de eerste helft, maar opnieuw werd de goal afgekeurd. Ditmaal kwam het schot van Mazraoui en was het Tadic die buitenspel had gestaan.

PSV sloeg aan het begin van de tweede helft twee keer toe. PSV sloeg aan het begin van de tweede helft twee keer toe. Foto: ANP

Schot van Tadic eindigt tegen de paal

Zo leek er weinig aan de hand voor Ajax, maar in de eerste vijf minuten na rust werd alles anders. Eerst was het Gutiérrez die een vrije trap van Gakpo, die werd verlengd door Ibrahim Sangaré, bij de tweede paal binnen kopte (1-1) en drie minuten later nam PSV zelfs de leiding. Een zwakke pass van Martínez werd onderschept door Gakpo, die alle ruimte kreeg. Met een verdekt schot klopte hij Ajax-doelman Maarten Stekelenburg.

Door de achterstand moest Ajax weer aan de bak. Klaassen scoorde op aangeven van Brobbey, maar voor de derde keer deze finale werd een treffer na inmenging van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Even later knalde Tadic vanuit een moeilijke hoek tegen de paal.

Zo was het een spectaculaire finale, waarin Ajax met Haller als invaller nog iets hoopte te forceren in de laatste twintig minuten. Een andere Ajax-invaller, Perr Schuurs, zag zijn schot gekeerd worden door PSV-keeper Yvon Mvogo.

Aan de andere kant kreeg PSV ruimte om te counteren, maar de kans bleek niet aan invaller Bruma besteed. In de slotfase liet Ajax-trainer Erik ten Hag Mohamed Ihattaren nog debuteren. Ook hij kon het verschil niet maken. Yorbe Vertessen was met een knal tegen de paal nog dicht bij 3-1.