Atlético Madrid is zondag op de valreep aan puntenverlies in La Liga ontsnapt. De ploeg van coach Diego Simeone won dankzij een dubieuze strafschop in de 98e minuut met 2-1 van Espanyol. In Frankrijk haalde Peter Bosz met Olympique Lyon uit tegen Girondins de Bordeaux: 6-1.

Yannick Carrasco opende vroeg in de tweede helft de score voor Atlético tegen middenmoter Espanyol. De Belg, die na rust was ingevallen, vond het doel met een schot in de korte hoek. Even later werd Tonny Vilhena gewisseld bij Espanyol.

Een kleine twintig minuten voor tijd moest Atlético met tien man verder door een tweede gele kaart voor Geoffrey Kondogbia. Espanyol profiteerde meteen van de overtalsituatie via een vrije trap van Raúl de Tomás, waarbij doelman Jan Oblak in de fout ging.

Atlético leek op puntenverlies af te stevenen, maar diep in de blessuretijd kreeg de thuisploeg een dubieuze penalty. De bal ging na tussenkomst van de VAR op de stip wegens hands van De Tomás, maar de aanvaller van Espanyol leek de bal niet met de hand te beroeren. Carrasco benutte het buitenkansje en bezorgde zijn ploeg zo de winst.

Dankzij de overwinning staat Atlético wat steviger op de vierde plaats. De Madrilenen hebben evenveel punten als nummer drie Sevilla, dat later op de avond nog thuis tegen koploper Real Madrid speelt (aftrap 21.00 uur).

Bosz haalt uit met Lyon

In Frankrijk spoelde Lyon de kater van de uitschakeling in de Europa League weg met een eclatante zege op laagvlieger Bordeaux. De ploeg van Bosz leidde na ruim een half uur spelen al met 3-0 dankzij doelpunten van Moussa Dembélé, Karl Toko Ekambi en Lucas Paquetá.

Romain Faivre voerde de score kort na rust verder op en Toko Ekambi maakte ruim twintig minuten voor tijd zijn tweede treffer van de wedstrijd. In de slotfase redde Sekou Mara uit een penalty de eer voor Bordeaux en bepaalde Dembélé de eindstand. Javairô Dilrosun viel kort voor de 5-0 in bij de bezoekers.

Olympique Lyon klimt door de overwinning naar de achtste plaats. Later op de avond staat de topper tussen koploper Paris Saint-Germain en nummer twee Olympique Marseille (aftrap 20.45 uur) nog op het programma in de Ligue 1.

Karl Toko Ekambi scoorde tweemaal namens Olympique Lyon. Karl Toko Ekambi scoorde tweemaal namens Olympique Lyon. Foto: AP

